Martín Demichelis, DT de River Plate: "No salió bien la dupla de Miguel Borja y Salomón Rondón"

Este domingo River Plate perdió el invicto que traía en condición de local, luego de caer 1-2 frente Arsenal de Sarandí en el estadio Monumental. Finalizado el encuentro que dejó varias dudas con respecto a los dirigidos por Martín Demichelis, el estratega argentino atendió a los medios de comunicación para hablar de lo sucedido en la quinta jornada de la Liga de Argentina.

"El fútbol tiene estas cosas. Nos equivocamos. Una jugada desafortunada del penal y, a partir de ahí, nos fuimos del partido que veníamos haciendo. Cometimos errores de los que hay que aprender, hay que hacer una gran autocrítica, seguir trabajando. También agradecerle mucho a la gente y pedirle disculpas por esta derrota inesperada. Nos da un golpe para analizar y corregir", expresó de entrada el otrora futbolista.

En seguida, analizó el tanto que significó la derrota frente a Arsenal de Sarandí, "el segundo gol es un error de descoordinación de la línea de cuatro. Sale Leandro, sale también Robert dejando un pase muy fácil afuera, y quiere cruzar Enzo Díaz de central izquierdo hacia afuera liberando la zona peligrosa de gol. Hay que seguir trabajando, hay que seguir buscando un mecanismo que nos dé una solidez".

Por otro lado, explicó la variante en ataque en la que incluyó al delantero cordobés quien en esta oportunidad acutó como suplente e ingresó al minuto 61 de juego.

"La salida de Lucas Beltrán se debió a la intención de buscar una alternativa en ataque. Pero no salió bien con la dupla Miguel Borja-Salomón Rondón. Lo que pasó también fue que Lucas había hecho un gran desgaste físico. Lo mismo pasó con Santiago Simón, que estaba sin jugar desde octubre, sintió el desgaste del miércoles contra Banfield y entendí que había que rodearlo a Enzo Pérez con Nicolás De La Cruz y Agustín Palavecino. Por eso el cambio. Pero salió mal", expresó.

Asimismo, destacó lo realizado por su rival hasta el momento en el certamen argentino, "Arsenal no es un equipo flojo. Hizo un gran partido contra Estudiantes, en Rosario con Central. Era un partido difícil para nosotros. Quedamos muy desorganizados en lo defensivo. Pero las penas en el fútbol se matan con entrenamiento y trabajo. Las derrotas duelen, y más de locales, pero no tienen que sacar las miserias con el análisis posterior".

Por último, habló de la falta de gol que ha tenido el delantero venezolano que llegó como refuerzo en ataque para la 'banda cruzada', "en lo que respecta a Salomón Rondón, seguro que debe tener la ansiedad del gol, pero ya le llegará. No tengo dudas que vamos a revertir esto, él y todos. Pero me gustaría que el equipo sepa controlar los resultados sin perder el orden defensivo, y que no haya sensación de peligro cuando la toma el equipo contrario. Hay que trabajar en eso", sentenció.