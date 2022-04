Mary Blanco, de renunciar a su trabajo a ser la única árbitra colombiana en la Eurocopa: su historia

Trabaja fuerte para que, lo que alguna vez soñaste, sea realidad. De seguro, esta frase alguna vez la habrán escuchado por una u otra razón. ¿Es difícil de aplicar? Seguro; pero cuando se hace y más con "anhelo, esmero, disciplina, se visualiza y se lo propone", los resultados llegan en algún momento, o sino que lo diga Mary Blanco, árbitra colombiana que, gracias a las anteriores cualidades, ha dado pasos de gigante en su carrera.

Mucho se ha hablando, en los últimos años, del crecimiento del fútbol femenino, lo cual es más que cierto. Basta con ver lo vivido en la pasada semifinal de la Champions League, entre Barcelona y Wolfsburgo, donde se impuso récord mundial de asistencia en un partido de fútbol femenino, o el hecho de que Colombia será sede de la próxima edición de Copa América, o cómo nuestras Selecciones Sub-17 y Sub-20 clasificaron a sus Mundiales.

Ejemplos hay por montones, tanto locales, como internacionales; pero hay uno en particular que, en las últimas semanas, nos llenó de orgullo en Colombia y es, justamente, el de Mary Blanco, quien fue seleccionada para dirigir en la Eurocopa, la cual se desarrollará del 6 al 31 de julio, en Inglaterra, en el marco del convenio que existen entre UEFA y Conmebol, pero, en especial, por su excelente rendimiento, siendo una de las destacadas.

La jueza ha sido parte de las finales en la Liga Femenina del fútbol colombiano, en los títulos de América de Cali, Santa Fe y Huila; las ediciones de la Copa América Femenina 2017 y 2018; el Sudamericano femenino de 2016; los Mundiales Sub-17 y de Mayores; la Copa Libertadores y Sudamericana; la más reciente edición de los Juegos Olímpicos; y en diversos partidos de la Liga, Torneo y Copa masculina del fútbol colombiano.

Impresionante hoja de vida y lo que falta. Así se lo contó a Gol Caracol, en una entrevista donde 'abrió' su corazón, reveló infinidad de vivencias, dejó claro su amor por al arbitraje, dijo cuáles son los sueños que le faltan por cumplir y muchísimo más. Y es que, sin lugar a dudas, Mary Blanco es la protagonista de una de las noticias del mes, tal y como lo ha sido en las anteriores ocasiones, dejando la vara alta y brillando.

¿Cómo se enteró de esta noticia?

"Hace como una semana, llegó un correo que decía que estaba notificada para la Eurocopa. Muy feliz, es un logro gigante, donde varios quisieran estar; me correspondió y la felicidad es inmensa. Me preparo, entreno, trato de tomar decisiones acertadas, hacer buenos partidos y esto es fruto del trabajo. Agradecida con quienes me han ayudado a ser mejor persona y árbitra; la verdad estoy recontrasúper emocionada (risas)."

¿Este es el logro más importante, hasta el momento?

"Por fortuna, en el arbitraje me ha ido bien y he tenido la posibilidad de ir a torneos lindos, como los Mundiales Sub-17 y de mayores, en Francia; los recientes Juegos Olímpicos, donde fui elegida para el partido por la medalla de bronce; también la Copa América, Libertadores, Sudamericana, en fin. Cada uno ha sido especial y tiene un significado diferente. Ahora, para todos trabaje fuerte, con anhelo, esmero, disciplina, lo visualicé, me lo propuse y se hizo realidad."

¿Cómo empezó en este tema del arbitraje?

"Fue muy chistoso, particular, inesperado, cuanto calificativo hay (risas). Se dio porque unos amigos me invitaron al colegio de árbitros, fui, le presté atención, me enganché, me quedó gustando y, desde ese momento, arranqué la carrera y, luego, me escalafonaron a nivel nacional. Ahí, tuve la oportunidad de conocer a una árbitra internacional, quien era Adriana Lucía Correa, que recién llegaba de unos Olímpicos y ahí dije que quería ser como ella."

Dentro de ese, "ser como ella", ¿Imaginaba lograr todo esto?

"(Risas) La verdad es que no. Es cierto que, desde el inicio, me propuse grandes cosas y lo logré. Después veía por televisión que había mujeres en torneos grandes e importantes, y ese fue el siguiente paso, de soñar con cosas grandes como UEFA, Champions, en fin. Lo visualicé, me lo propuse, trabajé por ello y aquí voy. Entrené fuerte, siendo disciplinada y enfocada. Ahora, siendo sincera, nunca imaginé que llegaría tan lejos (risas)."

En ese orden de ideas, ¿Qué falta por cumplir?

"Primero, y dejando un poco de lado el tema de los torneos y demás, por un momento, lo que quiero o el objetivo es abrirle las puertas a más compañeras que vienen detrás de uno porque no es fácil; de hecho uno lo vivió. Ahora, desde lo laboral, si bien estoy súper agradecida con esta convocatoria a la Eurocopa, lo que me queda pendiente y quiero hacer es estar en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana de hombres."

Regresando a la convocatoria a la Eurocopa, ¿Qué se viene ahora?

"Lo más próximo es un seminario de precompetición en Estambul (Turquía), que será tanto teórico, como físico. Ahora, más allá de eso, hay que seguir entrenando, prepararse en equipo, buscar la perfección, hacer los movimientos más rápido, en otras palabras, pulirse. Habrá que ver videos, preparar ciertas jugadas para tomar mejores decisiones en cancha y seguir estudiando inglés. Se vienen unas semanas movidas."

Cambiando de frente, ¿Es posible vivir del arbitraje?

"En Colombia, no es visto como una profesión y solo se practica porque a uno le gusta y nace, entonces es complejo. Antes trabajaba en una empresa, pero renuncié porque, si bien me daban los permisos que muchas veces necesitaba en diversos momentos, tenía que reponer las horas laborales o me descontaban del salario, entonces era complicado, ya que tampoco me quedaba tiempo para entrenar y demás."

Y se la jugó por el arbitraje...

"(Risas) Claro. En ese momento, puse todo en una balanza, miré cada una de las partes y decidí irme por el arbitraje, que es lo que más me gusta. Por el momento, solo estoy con esto porque hay que estudiar, entrenar, ver infinidad partidos y, para ello, es complicado pedir tanto permiso en una empresa. Ahora, volviendo al inicio de la pregunta, sí puedo afirmar que es complicado vivir del arbitraje, en nuestro país, porque no es una profesión."

¿Se ha arrepentido de esa decisión en algún momento?

"No, para nada. Me mantengo con el arbitraje hasta el final (risas). Amo lo que hago, lo disfruto, es lindo, aprendo y gracias al arbitraje he conocido un montón de personas súper lindas. Además, he viajado a muchos países a los que siempre quise ir, pero que nunca me imaginé que pudiera estar allá. Así que vivo agradecida con el arbitraje por lo que me ha dado y ha hecho en mí como persona, en cada una de mis facetas."

¿A quién ha podido conocer?

"Con cada persona que me he encontrado en el arbitraje es maravilloso porque siempre aportan. Empecemos por el hecho de que si es árbitro es porque es alguien especial (risas). He tenido la oportunidad de conocer a Pierluigi Collina, Massimo Busacca y Kari Seitz, quien es la Jefa de Arbitraje Femenino de la FIFA. Ahora, en lo local, compañeros como Wilmar Roldán, Carlos Betancur, en fin. Y uno aprende de ellos."

Pero supongo que no todo es color de rosa...

"Si volviera a nacer, volvería a escoger ser árbitra porque la verdad es que es algo muy lindo, más allá de la parte fea de los madrazos e insultos que muchas veces uno recibe, pero que, a la final, pasan a un segundo plano. Esta carrera te enseña a ser disciplinado, perseverante, luchar por los sueños, levantarse y pasar la página cuando algo sale mal, corregir y a darle. Es una experiencia de vida que te forma."

¿Cuál ha sido la peor experiencia que ha vivido?

"Recuerdo una en particular que se dio por una mala decisión que se tomó como equipo, no por responsabilidad de uno en especial o alguien. Sucedió en un partido en la Copa América. Ese momento, siendo sincera fue muy duro. Sin embargo, se entiende que las cosas pasan por algo, hay que aprender de esos errores y seguir siempre hacia adelante, trabajando de buena manera para no volverlos a cometer."

Hablando de esos errores y críticas, ¿Qué pasa con el arbitraje colombiano?

"Tenemos nuestras capacitaciones, contamos con entrenador, nunca hemos estado a la deriva y siempre bajo muy buenas condiciones, pero somos seres humanos y nos equivocamos. A veces esos errores afectan más a uno que a otro, pero no dejan de ser casualidades, es decir, ninguno comete determinado fallo con intención, solo son cosas que pueden pasar, ya que no se fue rápido, no estaba bien posicionado u otro factor."

En su caso, en particular, ¿Cómo hace para contrarrestar esos fallos?

"Siempre intento prepararme para que los errores sean mínimos. Hay que entender que cada partido es una oportunidad más, la cual puede que sea la última, entonces se debe buscar dar lo mejor, tomando buenas decisiones, sin equivocarse o, al menos, minimizando ese fallo. Ahora, si llega, son cosas que pasan y donde las decisiones se toman en un segundo. Uno dirige con lo que tiene, sin una cámara que te muestre la jugada tres o cuatro veces."

¿Es más fácil ser árbitra en un partido masculino o femenino?

"Con los hombres es más fácil la lectura porque son más tácticos y técnicos, entonces puedes anticiparte, mientras que con las mujeres es un poco difícil, ya que uno piensa que patearán a la derecha y lo hacen a la izquierda, entonces es complejo (risas), pero han mejorado. Ahora, si se mira por el juego limpio, es más fácil con mujeres porque simulan menos, reclaman poco y se dedican a jugar; a los hombres, los medio tocan, caen al suelo, piden falta y reclaman."

Para algunos, el mundo del fútbol sigue siendo de hombres, ¿Cómo fue sobresalir en medio de este estigma?

"Muy duro. Como mujer tienes que trabajar más. Ahorita, el panorama ha cambiado gracias a algunas árbitras y jugadoras que nos abrieron las puertas, pero el camino fue complejo porque hay que demostrar que las mujeres tenemos las mismas cualidades y capacidades que los hombres, y considero que así no debería ser. Igualmente, como aclaraba y por fortuna, ya se ha cambiado esa mentalidad y pensamiento que había."

¿Cuál sería su mensaje frente a esto?

"Hay que entender que esto debe ser algo de mérito y no de género, ya que todos tenemos las mismas condiciones, solo se debe mirar el trabajo que hace cada uno, sus cualidades y virtudes. Algo sí es claro y se debe hablar con sinceridad y es que uno, como mujer, tiene que entrenar el doble y prepararse más porque un hombre corre más, por simple anatomía, así que hay que esforzarse más. Pero todo se consigue con trabajo y disciplina."

Pensando en el futuro, ¿Ha pensando entrar en la parte directiva del arbitraje? En la Comisión, por ejemplo

"Todavía me queda rato como árbitra (risas), pero sí claro, es uno de los objetivos. Desde que pueda aportar, ayudar, guiar, potenciar y que seamos mejores en el tema arbitral, abriéndole puertas a más mujeres, bienvenido. Lo que más quiero es que nuestro arbitraje crezca y seamos un referente o potencia a nivel continental y del mundo, teniendo unas bases fuertes y demostrar que podemos estar a la altura de las europeas."

¿Qué más espera del arbitraje, en los diferentes ámbitos?

"El arbitraje me ha dado todo, he tenido la fortuna de firmar una carrera donde las oportunidades nunca me han faltado y siempre he podido estar en grandes torneos. Gracias a esto, soy lo que soy, tengo lo que he conseguido no solo en cuanto a lo laboral, sino también en lo personal, material y demás. Lo que resta es seguir trabajando para cosechar más triunfos y éxitos. Uno siempre querrá más, pero lo que he logrado ha sido lindo."