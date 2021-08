Más claro imposible: Falcao García no jugó en Galatasaray 1-1 St. Johnstone, por Europa League

Galatasaray no logró seguir en Champions League y ahora lucha por entrar a Europa League, pero el panorama no es bueno, y a eso se le suma que ya no cuentan con Falcao García .

Este jueves, el equipo turco se midió al St. Johnstone, de Escocia, en la tercera ronda clasificatoria de este certamen internacional, y no pasaron del empate 1-1 como locales.

Y para este encuentro Falcao García estuvo convocado, pero todo apunta que su salida es inminente y permaneció todo el duelo en el banco de suplentes, sin ver minutos de juego.

Ya sobre el partido, los goles fueron de Sacha Boey, para el Galatasaray, mientras que para el St. Johnstone anotó Jason Kerr. Fernando Muslera fue expulsado.