Más colombianos gritaron campeón: Cuéllar, Uribe y Berrío celebraron el torneo Carioca con Flamengo

En un Maracaná con más de 52.000 espectadores, el equipo más popular de Brasil conquistó su 35º título de Río de Janeiro gracias a los tantos, frente a Vasco da Gama, de Willian Arao, en el minuto 15, y de Vitinho, en el 82.

Flamengo venció al Vasco da Gama y se coronó campeón del torneo Carioca en el Maracaná. Gustavo Cuéllar fue el único colombiano que disputó el encuentro. Fernando Uribe estuvo en la banca y Orlando Berrío se recupera de una lesión.

En Río de Janeiro, Flamengo entró en el estadio Maracaná con una buena ventaja y podía perder por hasta un gol de diferencia ante el Vasco, pero mostró desde el inicio sus ganas de ganar y logró la victoria por 2-0.

El nombre del partido fue el del uruguayo Giorgian De Arrascaeta, quien brilló como el gran articulador de la mayoría de las jugadas del Flamengo y fue el encargado de las principales asistencias.

El uruguayo participó en el gol de William Arao, quien abrió el marcador a los 15 minutos de partido, así como en el de Gabriel 'Gabigol', anotado en los primeros minutos de la segunda mitad pero que fue anulado por el VAR.

Vasco da Gama no se rindió e impuso un fuerte ritmo de juego en la segunda mitad, sobre todo tras la entrada del delantero argentino Maxi López, quien sustituyó a Lucas Santos.

No obstante, los vascaínos no fueron capaces de frenar el ataque rival y el 'Mengao' amplió el marcador a los 82 minutos con Vitinho, quien no decepcionó al entrar como sustituto de Arrascaeta y anotar con precisión el segundo gol del conjunto campeón.

Con el triunfo cosechado este domingo, Flamengo conquistó su 35º título del Campeonato Carioca y elevó a cuatro el número de copas que lo separan del Fluminense, su principal rival.

