Más críticas para James Rodríguez, en Inglaterra: "Rara vez dio la impresión de estar comprometido"

Everton no pasa por sus mejores días y todos lo critican. Es decimocuarto en la tabla de posiciones de la Premier League y no gana desde el 25 de septiembre, cuando venció al Norwich, en condición de local. Cuando las 'papas queman', los medios ingleses sacan a relucir un nombre que ya no está: James Rodríguez.

El jugador colombiano ahora milita en el Al-Rayyan, de Catar, a donde llegó en esta temporada tras salir del cuadro de Liverpool. Sin embargo, la prensa británica no olvida su paso por los 'toffees' y lo critica fuertemente.

Ahora, el centro de atención está en el dinero que el equipo gastó en su salario y la influencia suya dentro de la cancha.

"El Everton ha gastado mucho y ha entregado grandes contratos a jugadores que no han hecho nada para mejorar la posición del club; la mayor generosidad fue el salario de James Rodríguez el verano pasado, que fue de más de £ 12 millones al año", resaltó el 'Daily Mail'.

En el análisis a la situación actual de Everton, el citado diario agregó contundentemente: "Rara vez daba la impresión de estar comprometido".

Este miércoles, los dirigidos por Rafael Benítez se medirán en el derbi contra Liverpool, en un partido en el que los hinchas no quieren salir derrotados nuevamente.