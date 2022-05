No, gracias.

Más elogios para Luis Díaz, esta vez fue José Luis Chunga: "No me sorprende lo que está haciendo" El arquero de Alianza Petrolera y que coincidió con el guajiro en Junior habló en 'Blog Deportivo, de 'Blu Radio', sobre la actualidad del jugador del Liverpool. "No le ha quedado grande el reto", agregó.