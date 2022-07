Mateo Casierra y sus objetivos con el Zenit: "Esta temporada pienso conseguir aún más”

El debut de Mateo Casierra en el Zenit no pudo haber sido de la mejor manera, tras anotar su primer gol con el equipo en un partido de pretemporada, incluso antes de ser presentado oficialmente.

El jugador colombiano fichó por el club de San Petersburgo tras una temporada destacada con Sochi, en la que anotó 14 goles en 26 encuentros, siendo uno de los futbolistas más destacados de la Premier League de Rusia.

Ahora, Casierra continuará su carrera en uno de los clubes más importantes del país y fue presentado de manera oficial, visitando el estadio Krestovski, donde concedió una rueda de prensa, en la que habló sobre sus objetivos para la nueva temporada.

Primero se refirió sobre su condición física, mencionando que se encuentra cerca a su forma ideal y pidió paciencia a la afición, ya que solamente ha tenido una semana para ponerse en plenitud.

“En general me siento mejor cada día, y me siento casi listo para el comienzo de la nueva temporada. Por supuesto, todavía tengo que trabajar en muchas cosas, y no puedo decir que esté totalmente preparada, pero siento que lo estaré muy pronto. Me he esforzado al máximo en el proceso de trabajo y estoy deseando que empiecen los partidos oficiales”, dijo el futbolista colombiano.

Uno de los jugadores más destacados que tuvo paso por el Zenit, fue el colombiano Wilmar Barrios, que jugó un papel clave a la hora de la realización del fichaje de Mateo Casierra, al cual aconsejó.

“Tuve varias razones. La primera y principal fue que el Zenit se interesó por mí. Tenía muchas ganas de probarme en un equipo de primera. En segundo lugar, hablé con Wilmar Barrios y sus palabras me convencieron aún más de que tenía que dar este paso y aceptar la oferta. Quiero continuar con la gran tradición del club y ganar muchos trofeos. Además, conozco bien la liga rusa, el año pasado me enseñó mucho, y quería seguir jugando en una liga en la que me siento cómodo”, destacó Casierra.

Por último, el delantero colombiano también habló del dorsal número 30, el cual lucirá durante su etapa en el club de San Petersburgo y mencionó el por qué del uso de ese número.

“Simplemente me gusta este número. Cuando jugué con este número en el Belenenses, en Portugal, y en Sochi, me sentí muy bien, y todo me salía bien. Además, el 30 de junio firmé el contrato con el Zenit. Llevo mucho tiempo asociado a este número, me siento bien con él, y pienso seguir jugando con el Zenit llevando este número durante mucho tiempo”, concluyó Mateo Casierra.