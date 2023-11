Mateo Cassierra, de tener problemas de nutrición a ser de los mejores definidores del mundo

En las últimas horas, se conoció que un colombiano hace parte de un selecto grupo en el mundo. Mateo Cassierra comparte, junto con importantes futbolistas, la lista de los mejores convertidores de gol del mundo. Así lo dio a conocer 'CIES Football Observatory', el cual comentó que el 'cafetero' está en la octava casilla con un promedio de 0.97 goles por partido.

Sobre este logro conseguido por el nariñense, Hernando Arias habló en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', él es una de las personas que estuvo en los inicios de la carrera deportiva del colombiano. " Yo era el director de cantera del Deportivo Cali cuando llegó Mateo Cassierra. El abuelo lo llevó a mi oficina y me dijo "yo quiero que le dé una oportunidad", pero él tenía problemas de nutrición; no obstante, lo vi con la ilusión".

Pero el formador no se quedó ahí sino que, a su vez, fue enfático en comentar los momentos complicados que Mateo Cassierra tuvo en su niñez. "Era un niño muy humilde, no sabía comer ensaladas o cosas así y parece sencillo, pero eso es lo que hace que una persona se adapte al cambio, era muy humilde. Él está por su sueño", comentó Hernando Arias.

"Llegó con problemas de nutrición, pero aquí en el Cali salió bachiller. (...) Hoy en día a esta recogiendo sus triunfos y afortunadamente le está yendo bien", concluyó.

*Otras declaraciones de Hernando Arias, formador de Mateo Cassierra

Sus inicios en el Deportivo Cali

"Desde que llegó tenía esa virtud de hacer gol, perfilarse bien; siempre se caracterizó por eso (...) En la Copa América de 2014, el 'pecoso' Castro me dijo muéstreme a la Sub-17, yo le dije ya le tengo el primer titular del equipo para el otro semestre. Ahí fue cuando el 'profe' lo vio".

Su emoción por la carrera de Mateo Cassierra

"A uno le va emocionando cada hecho, me emocioné con el primer gol de él con la cantera, pero la alegría más grande fue cuando lo convocaron a la Selección de Mayores, fue muy emocionante".

Mateo Cassierra celebra su gol frente al Lokomotiv Moscú Foto: Twitter @es_fczenit

¿Cómo es la comunicación con quienes ha formado?

"Sucede algo particular, yo me alegro por los triunfos de ellos, viajo bastante y donde voy me reciben muy bien: Rafael Santos Borré, John Janer Lucumí y Luis Muriel. Por ejemplo, Muriel le regaló un paseo a todo el grupo que llevábamos. No soy de los que los estoy llamando, pero ellos mantienen un profundo aprecio, contento por eso y feliz por el triunfo de ellos".

¿Cómo son los canteranos del Cali?

"A ellos se les distingue por el agradecimiento"