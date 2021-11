Mateus Uribe, clave en la goleada del Porto: anotó en el 5-1 sobre Feirense, en la Copa de Portugal

Porto ganó, gustó y goleó en la Copa de Portugal. Este sábado, con aporte de Mateus Uribe, venció 5-1 a Feirense y clasificó a la siguiente ronda del certamen.

Avanzar a los octavos de final era el gran objetivo de los 'dragones azules'. Razón por la que, de entrada, fueron en busca de la apertura del marcador.

Y lo consiguieron gracias a la pelota quieta. Un centro fue conectado por el volante colombiano quien, con un cabezazo, anotó el 1-0 parcial, abriendo el camino.

Posteriormente, a los minutos 39 y 45, Otávio se fue de doblete, ampliando la diferencia a 3-0 y, de paso, sentenciando, poco a poco, la anhelada victoria.

Pero Porto no se detuvo. Por eso, al 57', Francisco Evanilson infló las redes para el 4-0 parcial. Fiesta, alegría, buen fútbol y clasificación casi asegurada.

Eso sí, Feirense no se quiso ir con las manos vacías y Kerwin Vargas descontó, pero esa pequeña ilusión no duró mucho porque llegó un nuevo mazazo.

Cuando transcurría el minuto 72, Francisco Conceição sentenció el 5-1. Buen partido del Porto y sobresaliente rendimiento de Mateus Uribe.

Además de haber sido titular y anotar un gol, el volante se mostró seguro en la mitad de la cancha, recuperó varios balones y aportó en la salida de su equipo.

Por otro lado, Luis Díaz no hizo parte del once inicial. No obstante, al 75', saltó al terreno de juego en reemplazo de Mehdi Taremi. Aunque no 'pesó' en ataque, cumplió en el remate del partido.