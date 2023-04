Mateus Uribe, cotizado y pedido en Europa: ahora Diego Simeone lo quiere en el Atlético de Madrid

En el fútbol de Europa uno de los colombianos más regulares del último tiempo es Mateus Uribe, jugador del registro del Porto que se ha convertido en un inamovible del mediocampo. Justamente su buen presente lo tiene en la órbita de fichajes del Atlético de Madrid, ante su posible salida de los 'dragones', puesto que todavía los portugueses no le renuevan su contrato.

Si hay un lugar bueno en el mundo para nuestros 'cracks' es el Porto, jugadores como Falcao García, Freddy Guarín, James Rodríguez y Jackson Martínez han hecho historia con el conjunto 'azul y blanco', y ahora, el turno está en Mateus Uribe, volante que con lucha y entrega se ha ganado los aplausos en el estadio Do Dragao.

Desde el 2019 y luego de un brillante paso por Atlético Nacional y América de México, el colombiano milita en el Porto, club donde poco a poco se afianzó y en el que ya registra 165 partidos disputados y 14 goles.

Y es que ha venido de menos a más, ya que en la presente campaña ha mostrado un nivel superlativo, pues suma 25 apariciones en la Liga de Portugal, siendo titular en 24 de ellas y ha marcado tres tantos, a un solo gol de su mejor registro en una temporada.

Publicidad

Todo ese buen trasegar ha llamado la atención de algunos clubes de Europa, que han preguntado por él y que no verían con malos ojos ficharlo. Hay un dato no menor y es que no ha renovado con el Porto, si bien ha tenido buen desempeño y excelentes números, los 'dragones' no han llegado a un acuerdo con él y en junio podría marcharse como jugador libre.

En medio de toda esta situación contractual, desde el país luso, la prensa dio una reciente información sobre un interés del Atlético de Madrid. "El técnico Diego Simeone está fuertemente interesado en recibir al centrocampista de 32 años, que se encuentra en final de contrato con FC Porto, y ha dado indicaciones precisas a los responsables del club de la capital española para apostar por su adquisición", dijo el diario 'Récord' .

Uribe viene de ser clave en la victoria del pasado viernes 2-1 sobre el Benfica, ya que abrió la cuenta para la escuadra del 'dragón'.

Publicidad

Ahora solo queda esperar si se van dando las negociaciones para que el colombiano se vista de 'colchonero' o si el Porto por fin se pondrá las pilas y le extenderá el contrato a uno de los futbolistas más regulares de la plantilla.