Mateus Uribe debutaría en la Liga este fin de semana con América de México

El volante colombiano, quien llegó hace un mes al equipo, se lesionó el pasado 15 de agosto y por ello hasta ahora haría su aparición con su nuevo equipo.

Por Copa MX, Uribe ya disputó 33 minutos en el juego en el que América recibió y derrotó 2-1 a Potros UAEM, seis días antes de sufrir una lesión en su espalda, que lo apartó varios días de las canchas.

“Estoy muy bien, la recuperación ha sido por fortuna muy buena, hemos manejado los tiempos en cuanto a los médicos, en cuanto a los preparadores físicos, entonces ha sido muy importante. Me siento de la mejor manera, sin ningún dolor, poco a poco me voy integrando al grupo para hacer trabajos de campo, esperar estar a punto para estar a disposición del profe”, aseguró Uribe en entrevista con ‘Televisa’.

Este fin de semana su equipo, América de México, que marcha en la segunda posición de la tabla, enfrentará a Veracruz, en lo que podría ser su debut por Liga.

“Estoy 100 por ciento motivado porque sé que tengo una responsabilidad muy grande por delante, por decirlo de alguna manera estoy en deuda, por desgracia llegué y me lesioné, no he podido demostrar eso por lo que me trajeron, así que estoy con la actitud al cien para darlo todo”, añadió.

Junto a Uribe, Carlos Darwin Quintero es la cuota colombiana en uno de los equipos más tradicionales del balompié mexicano.