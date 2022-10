Mateus Uribe, el jugador 'amuleto' del Porto en los clásicos frente al Benfica

Mateus Uribe llegó al fútbol portugués en el año 2019, tras sus grandes actuaciones en el América de México que lo catapultaron al fútbol europeo, más precisamente al Porto , que ha sido casa de otros jugadores colombianos como Falcao García, James Rodríguez, Fredy Guarín y Luis Díaz. El jugador de 31 años nacido en Medellín, se ha ido ganando un lugar en los referentes del plantel del conjunto luso, con grandes actuaciones, demostrando su talento y esfuerzo, que también lo han llevado a ser parte de la Selección Colombia.

El Porto de Mateus Uribe, que se encuentra segundo en la Liga de Portugal, se enfrenta este viernes al puntero del campeonato, su acérrimo rival, el Benfica. Los 'dragones azules' se encuentran justamente a 3 puntos de su próximo rival, lo cual es un ingrediente más para una edición más del conocido 'O Clásico' que enfrenta a las dos instituciones de fútbol más representativas de fútbol 'luso'.

A favor de conjunto dirigido por Sergio Conceicao, hay un dato relacionado a Uribe que ilusionas a los fanáticos del Porto de cara al importante choque: en los 8 partidos que ha estado Mateus Uribe frente al Benfica, nunca han perdido. Sin dudas, las estadísticas no hacen parte del juego, pero, como dice el dicho 'creer o reventar'. Además, aparte de los números, el gran nivel del volante cafetero, que incluso ya ha sido uno de los capitanes en algunos encuentros, suman a la ilusión para quedarse con los 3 puntos del clásico y ponerse en igualdad de condiciones en la competencia local.

Además, el valor como líder que ha demostrado en su estadía en Oporto, no solo es dentro de las canchas, es también en el camerino. Así lo confirma una nota que dio su compañero de equipo, el mediocampista Stephen Eustáquio, para el medio 'O Jogo', en la que destacó la calidad de persona que es Mateus Uribe, quien le dio unos consejos sobre lo que es estar en una Copa del Mundo, ya que Eustáquio participará con Canadá en la cita de Qatar, que está a menos de un mes de arrancar.

“He tenido la oportunidad de hablar con Pepe, Matheus Uribe y Mehdi Taremi y me dijeron cosas que no me imaginaba. Tengo que estudiar a las personas que tienen estas experiencias para crecer también”, fueron las palabras del futbolista canadiense.

El Porto de Mateus Uribe recibirá en su estadio al Benfica, en el marco de la jornada 10 de la Primeira Liga de Portugal, a las 2:15 (hora de Colombia).