"Mateus Uribe es un jugador simple, que no inventa mucho, que juega a uno o dos toques"

El exjugador portugués Raúl Meireles habló este viernes de la capacidad del volante colombiano del Porto. Palabras de elogio para el exjugador de América de México y Nacional.

Raúl Meireles, de paso por clubes como Sporting y Porto; Liverpool, Chelsea y Fenerbahce, participó este viernes en un acto público y aprovechó para dar su concepto sobre los refuerzos del equipo 'dragón' en la temporada 2019/2020

Y así Meireles, qiuen jugó de volante, se refirió con comentarios positivos de Mateus Uribe.

"Por lo que vi frente a Benfica me gustó mucho lo que hizo Uribe. Es un jugador que hace simple el fútbol, que no es de inventar mucho. Particularmente me gustan los jugadores que logran solucionar a uno o dos toques. Él lo hizo", dijo el portugués a 'O Jogo'.

"Ojalá el trabajo de Uribe siga dando frutos. Me pareció un refuerzo interesante, dentro de los que llegaron al club", agregó Meireles.

El mediocampista antioqueño regresó a la disciplina del Porto después de estar con la Selección Colombia, en los preparatorios frente a Brasil y Venezuela, y se espera que sea titular este domingo contra Portimonense.

