Mateus Uribe no se iría del América de México y solamente llegará a trabajar este viernes

El técnico de las ‘Águilas’, Miguel Herrera, afirmó además que el volante colombiano está disfrutando de sus últimos días de vacaciones, tras la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

La buena actuación que tuvo Mateus Uribe con la Selección Colombia en la Copa del Mundo, hizo que varios equipos mostraran interés por contar con sus servicios. Inclusive, afirma el portal mexicano ‘Esto’, que desde Inglaterra se recibió una oferta, pero que no trascendería dicha posibilidad, por la declaración del técnico del América.

“No se va. Esperemos que no se vaya. La verdad que lo que hemos hablado con Culebro y Baños es que el equipo no lo vamos a cambiar. No ha llegado nada que me hayan informado a mí y espero que así se quede”, indicó Herrera en rueda de prensa.

Sobre el regreso de Uribe a los trabajos con el equipo, el timonel destacó que, “decidimos darles 15 días a todos los que participaron en el Mundial, le dije a Mateus que regresara hasta el viernes, no contaré con él para la primera fecha”.

En agosto Uribe cumplirá su primer año con América de México, elenco con el cual ha tenido una gran regularidad, por lo que fue tenido en cuenta por José Pékerman para disputar el Mundial de Rusia.