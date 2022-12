Mateus Uribe no tiene varicela y entrena con normalidad con Porto, según diario 'O Jogo'

Desde territorio portugués se informó en las últimas horas sobre el estado de salud del volante de la Selección Colombia y del equipo 'dragón', que retomó sus prácticas.

Mateus Uribe participó en los entrenamientos que desde el sábado pasado ordenó el Porto, tal y como publicó el equipo portugués en sus redes sociales, y esa es la mejor prueba para descartar cualquier brote de varicela, como se informó en nuestro país el fin de semana.

Así lo confirmó en las últimas horas el diario 'O Jogo', que indicó que "Uribe no tiene varicela. El internacional colombiano no fue eliminado de los entrenamientos del Porto. De hecho estuvo trabajando en el estadio 'Do Dragao', como lo mostraron las imágenes compartidas por el club".

En la misma publicación, se indicó que el exjugador de Envigado y Nacional sí presentó dicha enfermedad promediando el mes de abril de este 2020.

Cabe indicar que GolCaracol.com se trató de contactar con allegados al futbolista antioqueño para constatar la versión, pero no se obtuvo respuesta.

