Mateus Uribe se despidió del Porto: "Me invade un sentimiento de nostalgia, los llevo en el corazón"

Mateus Uribe ha puesto fin a su paso por Porto luego de ser anunciado su fichaje por el equipo de Qatar, el Al Sadd. Tras ello, decidió despedirse de la mejor manera de los 'dragones': dejándoles el título de la Copa de Portugal luego de ganarle 2-0 al Braga y con un emotivo mensaje dirigido al club, la afición, staff técnico y sus compañeros que lo acompañaron a lo largo de su travesía por Portugal.

El mensaje vino acompañado de un video en donde se puede apreciar varias jugadas destacadas que el futbolista antioqueño dejó a lo largo de su carrera con el club portugués como goles, asistencias, uno que otro caño y los títulos levantados por él. Además, conjunto al video, el emotivo mensaje que dejó tras cumplir una estancia de cuatro años como futbolista del Porto.

"Me invade un sentimiento de nostalgia por esta etapa que culmina, pero sumamente agradecido de haber disfrutado de este increíble tiempo juntos y ahora formar parte de la historia de este gran Club. Muchas gracias familia Portista por el cariño que siempre me mostraron. Al presidente, al mister Sérgio, equipo administrativo, staff técnico, mis queridos compañeros y sobretodo a la gran hinchada por todo su apoyo y muestras de cariño para mí y mi familia, ha sido nuestro hogar y un sueño ser parte de esta gran institución durante estos 4 años llenos de felicidad, gran crecimiento profesional, pero sobretodo personal, se va un mejor ser humano y sin duda me llevo el mejor de los recuerdos de este gran país, mi hijo. Los llevo en el corazón, ahora y siempre serán parte de mi historia Porto F.C. ¡MUITO OBRIGADO!", se leyó en el mensaje.

A esto, varios compañeros tanto del Porto, como de la Selección Colombia le respondieron deseándole el mejor de los futuros al mediocampista, entre ellos, Pepe, uno de los capitanes del conjunto 'dragón' el cual le dijo: "Gracias, Mateus, por el compromiso y tu entrega hasta el final. La familia portista siempre te recibirá con los brazos abiertos. Eres uno de nosotros".

Igualmente, Wilmar Barrios, volante de contención del Zenit y compañero de Uribe en la Selección Colombia le comentó: "Los mejores siempre, hermano. Exóticos en esta nueva etapa. Ñauuu".

Finalmente, el propio Porto decidió despedirse de Mateus posteando una foto en la que se ven los títulos conseguidos por el colombiano portando la camiseta 'blanquiazul', acompañado de una frase que dejó el colombiano: "Llevo el espíritu de Porto en corazón".

Ahora, con el destino ya conocido de Mateus Uribe, el mediocampista se unirá al Al Sadd, de Qatar, por las próximas tres temporadas.