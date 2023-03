Mateus Uribe se podría quedar 'sin el pan y sin el queso', a poco de culminar contrato con el Porto

El destino de Matheus Uribe aún no se ha definido, pero se han mencionado dos posibles opciones: el Porto espera renovar su contrato, que finaliza en junio, mientras que el Flamengo de Brasil ha mostrado interés en él. Sin embargo, parece que la segunda opción se está desvaneciendo, así como lo hizo saber Pedro Sepúlveda, el club brasileño no tiene posibilidades de vencer a los equipos europeos en esta disputa.

"No hay acuerdo entre Mateus Uribe y el Flamengo. El club brasileño no alcanza el nivel salarial que pretendía el centrocampista del Porto. Uribe termina contrato en junio y no hay posibilidad de dejar al 'Dragao' antes de esa fecha", confirmó el periodista brasileño.

❗️Não existe acordo entre Matheus Uribe e o @Flamengo . O clube brasileiro não chega ao valor a nível salarial pretendido pelo médio do @FCPorto . Uribe termina contrato em Junho e não existe qualquer possibilidade de abandonar o Dragão antes dessa data. 🐉🔵⚪️ pic.twitter.com/hCX51hCbKe — Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) March 30, 2023

Meses antes, se había hablado de su posible regreso al América de México en donde fue figura. Finalmente, las negociaciones no terminaron de la mejor manera debido a las exigencias económicas por parte de Uribe.

“A punto de cumplir 32 años y al final de su contrato, el colombiano cobra alrededor de 2,3 millones de euros y aspira a ganar al menos 3 millones en el futuro. Ha habido conversaciones entre los agentes del jugador y el América, y el club mexicano, por ahora, ha dado marcha atrás y se ha fijado en un objetivo más joven, con potencial de traspaso en el futuro”, fue lo que el medio 'A Bola' informó en su momento con respecto a la vuelta de Mateus Uribe al fútbol mexicano.

Igualmente, meses antes se hablaba de un interés por parte de Palmeiras y Corinthians que también entrarían a la subasta por los servicios del colombiano y estarían dispuestos a pagar lo que el jugador está pidiendo en cuestión salarial.

No obstante, en Porto las condiciones no están del todo claras. Según el técnico Carlos Azenha en declaraciones a 'Bola Branca' de Radio 'Renascença', "tiene que ver con el momento económico, los traspasos y las exigencias de los agentes".

"Siendo uno de los mejores jugadores de la Liga Portuguesa", el club está consciente de que debe prepararse para una posible partida: "Lo más importante en este momento es concentrarnos en los objetivos que aún son alcanzables. La partida de grandes jugadores se suple con otros", terminó por afirmar el entrenador de fútbol

Se dice que su esposa, Cindy Álvarez, tendrá la última palabra, pero en términos de números, la opción europea parece ser la que inclina la balanza debido a la capacidad económica para cubrir las exigencias salariales del jugador colombiano.