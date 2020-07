“Mateus Uribe y Luis Díaz fueron dos muy buenos refuerzos del Porto para esta temporada”

El pasado miércoles, Porto se coronó campeón de la Liga de Portugal y en el elenco blanquiazul hubo presencia de dos futbolistas colombianos: Mateur Uribe y Luis Díaz, quienes llegaron a principio de temporada y encantaron con su nivel.

Como “dos muy buenos refuerzos”. Así calificó el periodista Mario Cagica al antioqueño y al guajiro. El comunicador de ‘Bola Na Rede’ y comentarista de ‘Eleven Sports’ se rindió a los pies de los jugadores nacionales, quienes disputaron 38 y 46 partidos, respectivamente, en Liga, Copa y Europa League.

¿Para usted cuánta ha sido la importancia de Uribe y Díaz en el Porto?

“Ellos dos han sido factor importante en esta temporada con el Porto. Sergio Conceicao, en esta temporada hizo un gran campeonato con pocos jugadores en la plantilla, por eso Uribe y Díaz, en mi opinión fueron dos grandes futbolistas. Díaz, con desequilibrio, marcando goles fundamentales, entrando desde el banco para marcar y Uribe siendo más un jugador que se integra bien en el mediocampo, que entiende bien la manera de jugar del club, directo y agresivo. Por eso ambos son trascendentales”.

¿Uribe fue un buen reemplazante del mexicano Héctor Herrera?

“Era muy difícil, él era un jugador muy importante en Porto. Desde su salida, los hinchas quedaron con preocupación. Uribe llegó bien a jugar, pero a él le hace falta el liderazgo que tenía el mexicano y la capacidad de organizar más la cancha. Creo que le hace falta un poco más de confianza, por eso Conceicao elegía a Sergio Oliveira y a Otavio. Con más tiempo, él va a ser una ficha importante en este equipo, Porto no tiene un jugador con las características de él”.

¿Díaz está dentro de los mejores refuerzos de esta temporada?

“Sí, sí, sin duda. A pesar de no haber sido el jugador más importante de la campaña, pero él ayudó en una posición que tenían carencias. Díaz aportó cuando el club necesitaba más verticalidad y con su calidad técnica marcó diferencia en el último tercio de la cancha”.

¿En Portugal se habla algo de la salida de Luis Díaz del Porto?

“Él tiene muchas cualidades para otro fútbol, pero tengo dudas sobre una posible salida, porque primero hay que ver si Sergio Conceicao va a seguir o no; es un técnico que ganó dos de tres torneos, por eso él va a seguir, y de ahí Díaz seguiría en el club. Él jugó bien, disputó varios partidos, pero por su juventud a Porto aún no le conviene la salida del colombiano. En este momento, no hay nada cierto sobre la salida de él del equipo”.

¿A qué se debe el éxito de los colombianos en el Porto?

“Primero a que el club conoce el mercado en Colombia, por acá han pasado jugadores colombianos muy importantes, caso Falcao, James Jackson Martínez . Casi todos los ‘cafeteros’ que han pasado por el club triunfan. Porto es un equipo que invierte en jugadores de ese país y por eso los futbolistas acá se sienten bien. Por lo menos a mí, particularmente, me han encantado Uribe y Díaz”.