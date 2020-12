Mauricio Arboleda aclaró el asunto sobre su pareja: “Fue una broma muy pesada, me parece”

Iván Mauricio Arboleda es noticia en el fútbol argentino , y de paso el colombiano, no solo por su gran momento con Banfield; sino por la llamativa y curiosa declaración que dio sobre su pareja sentimental en plena entrevista.

"Un saludo a mi esposa, a mi mujer que siempre está en la casa, que siempre está enojada, pero bueno ella sabe que esto es dedicado a ella. Espero que me disculpe ", dijo el arquero colombiano; justamente después de haber sido elegido como figura en la victoria 2-1 de este lunes del ‘taladro’ sobre Gimnasia.

Gian Piero Gasperini y un elogio a Luis Fernando Muriel: "Está bien y es decisivo"

Horas después, en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, Mauricio Arboleda aclaró todo el asunto. “Se presentó para malentendidos. Fue una broma muy pesada, me parece”.

“Desde que salí del estadio la llame y estaba muerda de la risa preguntándome qué pasó. Quedó sorprendida. Me preguntó que qué había hecho y yo le dije que nada. Fue un chiste. Nos reímos juntos. En mi relación solo hay alegría”, aseveró.

Al final, no desaprovechó el momento para hablar de su gran presente en el fútbol argentino custodiando el arco de Banfield.

Publicidad

“El nivel siempre ha estado, pese al receso por la pandemia, yo lo he mantenido. Estoy contento con mi presente, pero no es raro lo que me está pasando. Siempre estoy a disposición de mi equipo y de la Selección Colombia ”.

La defensa del ‘Indio’ Ramírez: “Nunca fui racista, no sé qué entendió porque no hablo portugués”