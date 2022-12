Mauricio Arboleda perdió el apoyo de su DT: las críticas de Hernán Crespo al arquero colombiano

El guardameta ‘cafetero’ no pasa por su mejor momento, pese haber sido llamado a la Selección recientemente, y esto le costó la titularidad en Banfield, de Argentina.

Hernán Crespo, entrenador de Banfield, le quitó su apoyo al arquero colombiano Mauricio Arboleda. Criticó su presente y argumentó el motivo que lo llevó a sacarlo de su once habitual.

"Errores siempre tuvo. Yo el error técnico lo acepto, pero no el error conceptual. Eso hay que evitar. Intentas explicarle que el error conceptual es grave. Lo respeté hasta donde pude, pero llegó un momento en el que fue inevitable", afirmó el exdelantero de la Selección de Argentina, en rueda de prensa.

"Llegó un momento en que fue inevitable no ver el nivel de Facundo Cambeses (el otro arquero de Banfield). Estaba pidiendo a gritos jugar. Se lo ganó en los entrenamientos. Cuando Mauricio se fue a la selección, ‘Facu’ me daba las garantías que Mauricio no me estaba dando. Me parece una situación lógica. Es parte del crecimiento de todos”, prosiguió.

Y que el guardameta colombiano no pasa por su mejor momento. Se ha visto comprometido en las anotaciones que le marcaron al ‘taladro’ en su último encuentro como titular, el pasado 11 de marzo en la derrota frente a Defensa y Justicia.

Inclusive, días después, en su primer partido en la Selección Colombia, también tuvo responsabilidad en la derrota de la ‘tricolor’ 2-1 con Corea del Sur.

"Si Mauricio aprende de los errores cometidos y empiezo a ver yo una mejoría mental sabe que por mí no hay ningún problema", finalizó Crespo.

Arboleda se encuentra dentro de la lista de convocados para el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de la Superliga Argentina, frente a Estudiantes de La Plata, este viernes. El encuentro de ida terminó en victoria para el ‘taladro’ por 1-0.