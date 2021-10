Mauricio 'Chicho' Serna fue claro y contundente con los colombianos Sebastián Villa y Edwin Cardona

Mauricio 'Chicho' Serna habló este miércoles, con 'ESPN' de Edwin Cardona y Sebastián Villa, sobre la actualidad y conflictos que han tenido los colombianos en Boca Juniors.

"Con respecto a lo de Edwin, me duele la manera, no me gustó, como hincha de Boca no lo acepté, y no lo voy a aceptar porque me parece que era un momento importantísimo para el club y él es un jugador determinante", mencionó, haciendo referencia al viaje que hizo el volante paisa a Colombia una vez acabada la Copa América. Por lo que se perdió los octavos de final en la Copa Libertadores, frente a Atlético Mineiro.

Así mismo, el hoy asistente de campo de la reserva de Boca Juniors, mencionó el caso del extremo Sebastián Villa, y todos los temas que rodean al jugador.

"Lo de Sebastián tampoco era la manera. Ninguna de las dos decisiones que tomaron (los jugadores colombianos) me gustaron", sentenció.

Por lo contrario, el exjugador de Boca, se mostró encantado con el rendimiento del argentino Cristian Pavón en su vuelta al conjunto 'azul y oro'.

“Nos da mucha felicidad el presente de Pavón. El último partido que hizo fue espectacular. Nosotros queremos que estos buenos jugadores se queden por mucho tiempo en el club, eso es un anhelo explícitamente mío como hincha", aseguró el paisa de 53 años.

Además de esto, aprovechó para hablar del clásico jugado frente a River Plate en el Monumental, en donde se mostró molesto por algunas decisiones arbitrales.

"Para mí no hubo partido porque el árbitro no quiso que haya partido. River tranquilamente con el nivel que tiene puede ganar con cualquier árbitro, no le hace falta la mano del juez para hacerlo", concretó el colombiano.