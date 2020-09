Mauricio ‘Chicho’ Serna: “Me duele la situación de Sebastián Villa porque soy su amigo”

A Sebastián Villa le salió un apoyo, en su mal momento en Argentina. Mauricio ‘Chicho’ Serna lo respaldó en una entrevista con un medio argentino.

Romelu Lukaku explotó al conocer su calificación en famoso videojuego

"Desde afuera decir si está bien o mal es muy difícil, porque cuando uno no conoce la interna las opiniones a veces sobran”, señaló el exfutbolista en ‘TyC Sports’.

Además, ‘Chicho’ afirmó que no le gusta que a Villa lo apartaran así de Boca Juniors y no lo permitieran disputar partidos.

"Me duele porque soy amigo de Sebastián y por Boca, ya que en él encuentra un hombre punzante, que es importante para el juego de ataque”; agregó.

Gerrard: “Alfredo Morelos ha trabajado duro, eso me dice que está concentrado y estará disponible”

Publicidad

Serna, quien es ídolo en el club ‘xeneize’ señaló que frente a la denuncia que tiene el antioqueño, "no comparto que ningún hombre le pegue a una mujer. Con esto no estoy diciendo que sea verdad o mentira, no lo sé”.

Por último, ‘Chicho’ destacó las características futbolísticas de Sebastián Villa, quien fue importante en la temporada anterior de Boca Juniors.

"Con su velocidad y su habilidad en el mano a mano gana casi siempre y eso es muy difícil en el fútbol", finalizó.