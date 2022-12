Mauricio 'Chicho' Serna: "Wilmar Barrios es el único jugador de Boca que no tiene suplente"

De colombiano a colombiano. El exfutbolista antioqueño analizó para la prensa argentina la importancia del volante de marca en el 'xeneize'.

Mauricio 'Chicho' Serna marcó una época llena de títulos e historia con Boca Juniors entre 1998 y 2001. Bajo la dirección técnica de Carlos Bianchi, el colombiano se convirtió en héroe jugando de volante de marca.

Así puso su granito de arena para ganar la Liga Argentina en tres oportunidades; la Copa Libertadores una vez; y una Copa Intercontinental de Clubes.

Con ese palmarés y en la previa de la final de la Libertadores frente a River Plate, Serna es voz autorizada para referirse al clásico argentino y también para analizar la labor de Wilmar Barrios, quien juega en la misma posición en la que él fue importante.

"Wilmar es un párrafo aparte en cualquier equipo. Desde el momento que llegó a Boca fui uno de sus más acérrimos defensores. Demostró su categoría y se ganó el lugar", dijo 'Chicho', en entrevista al diario 'Clarín'.

"Es el único jugador en esta plantilla que no tiene suplente. Difícilmente se lesiona, no lo tarjetean, juega 7, 8 puntos cada partido. Encontrar un jugador de esa característica no es poca cosa", agregó Mauricio Serna sobre el cartagenero, una ficha fija en la nómina titular de Guillermo Barros Schelotto.

