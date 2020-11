Mauricio Cuero: "Es un balance muy positivo iniciar ganando contra el mejor equipo de Argentina"

Prometedor fue el comienzo del segundo ciclo de Mauricio Cuero en Banfield , de Argentina. El extremo colombiano fue el destacado en la victoria 1-3 de su equipo sobre River Plate , en la primera fecha de la liga argentina 2020.

El futbolista de 27 años ha sido el hombre alabado por la prensa 'gaucha' luego del partido del martes en la noche, en el que dio una asistencia y provocó el gol en contra que significó la tercera anotación para su club.

"Muy contento por la actuación de anoche. El grupo se comportó a la altura sabiendo el rival que se enfrentaba. Fue justo el marcador, así que contento por eso", dijo Cuero en diálogo para 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.

"Este club lo siento como mi casa. Me han tratado de una manera muy especial y trato de retribuir toda esa confianza que depositan en mí, con resultados positivos", añadió.

No solo el desempeño individual sino también el colectivo es lo que tiene ilusionado al futbolista nacido en Tumaco y más aún después de haberle ganado al que para él, es el mejor equipo del balompié argentino.

"Un balance muy positivo arrancar de esta manera, ganándole a un rival que ha demostrado ser el mejor del fútbol argentino uno de los mejores de Sudamérica. La motivación nuestra es muy grande e iniciar el torneo así nos da unas expectativas muy buenas. Nos llena de confianza para lo que se viene".

Por otro lado, Cuero se refirió acerca de dos colombianos con los que comparte liga y que podrían ser tenidos en cuenta a la Selección Colombia : Sebastián Villa y Rafael Santos Borré .

"Villa está en otros niveles. Él es mucho más rápido. El tiene una velocidad y explosión muy alta, no me puedo comparar con él porque me supera. Puede ser, villa es más lineal, busca ganar en vertical y yo busco gambetear, hacer una acción individual y ayudar a mis compañeros a hacer alguna jugada"

"Con Borré hablamos pero solo fue cruce de palabras. Me felicitó y yo también a él por el presente tan bueno que está pasando. Tuvimos la oportunidad de cambiar la camiseta. Le dije que la siguiera metiendo porque le puede llegar la oportunidad pronto de integrar la Selección Colombia", concluyó Mauricio Cuero acerca del acercamiento que tuvo con el delantero de River Plate luego de finalizado el partido de este martes.