Mauricio Duarte, colombiano de Defensa y Justicia con covid-19: "Estoy triste, pero bien de salud"

El pasado lunes 10 de agosto, bien temprano todos los clubes de primera división de Argentina prendieron motores para preparar la reanudación de la temporada en el rentado local e internacional. Todavía queda por definir cuándo y cómo se jugará la liga argentina, pero los cinco equipos participantes en Copa Libertadores, ya saben que volverán a las canchas a partir del 15 de septiembre y se alistan para ello.

Santiago Arias ya está en Lisboa, junto al Atlético de Madrid, para el juego ante Leipzig

Aunque los botines recién se los calzaron el lunes, desde el viernes los predios de cada club tuvieron actividad con las pruebas PCR, para así determinar quiénes podían iniciar los entrenamientos individuales. Catorce clubes de primera división y Tigre, que juega Libertadores, volvieron a a los entrenos y entre todos arrojaron 25 jugadores positivos para coronavirus.

Uno de ellos es Mauricio Duarte, lateral colombiano que hace parte de Defensa y Justicia, dio asintomático y se encuentra en cuarentena obligatoria por 14 días, a la espera de que recuperarse y volverse a realizar la prueba para poderse integrar a los entrenamientos de su equipo.

Duarte llegó en enero de este año al equipo de Florencio Varela, proveniente de Cúcuta Deportivo, cumpliendo grandes presentaciones que lo llevaron al país 'gaucho'. Pese a ser diagnosticado con el virus, el jugador se encuentra tranquilo, con su esposa e hijo -también contagiados- y a la espera de su recuperación para unirse a los entrenamientos dirigidos por el entrenador Hernán Crespo y así ganarse un lugar para disputar la Copa Libertadores, en el que Defensa comparte grupo con Santos, Olimpia y Delfín.

El colombiano César Haydar, del Junior al fútbol brasileño: fue presentado en el Red Bull Bragantinoinfo

Publicidad

¿Cómo está viviendo el positivo por Coronavirus?

"Personalmente y junto con mi familia también, muy tranquilo. La verdad no tenía ni idea de que tenía el virus. Se me realizó una prueba el día viernes y el domingo me informaron que había salido positivo. No he tenido ningún tipo de síntomas, me mandaron obviamente a aislarme junto con mi familia y ahora esperar 14 días para que me vuelvan a hacer una nueva prueba, pero aquí lo más importante es que estoy sin síntomas y que mi familia también está sin ningún problema".

¿Cómo cree que se pudo contagiar?

"No, la verdad que no sé. Se lo manifesté al club. Hice mis salidas normales y que acá están permitidas, como correr durante la noche, y lo hacía prácticamente solo. Salí con mi hijo al parque los fines de semana, que acá eso está autorizado. Y nada, por ahí salí a mercar con mi esposa. Solo salí lo necesario, nunca fui a ningún tipo de lugar cerrado ni con gente. Fue algo raro, de todas maneras traté siempre que cuando llegaba a mi casa, me bañaba o dejaba la ropa a un lado, me echaba alcohol y jabón. Pero bueno, desafortunadamente di positivo y por suerte asintomático hasta al momento, aunque el médico me dijo que no hay que descartar un posible dolor durante la semana. Sin embargo, estoy tranquilo y a la espera de lo que pase esta semana".

Publicidad

¿Qué le han dicho del club?

"Muy atentos. De igual forma uno nunca está exento de eso. Yo estoy acá solo con mi esposa y con mi hijo, no tengo ningún otro familiar, ni tampoco conocía casi otras cosas. Es lógico que tengamos que hacer algunas compras porque estamos solos. Entonces no, el club se ha comportado muy bien, me ha dado todas las herramientas para mantenerme en contacto con ellos. Me han hecho saber que puedo contar con ellos para todas las necesidades que por ahí tenga. Al igual que yo, están tristes porque obviamente no me puedo sumar con el grupo. Son dos semanas que voy a perder en cuanto a lo deportivo, pero acá lo que prima es la salud tanto mía como la de mi familia y también la de mis compañeros, porque no puedo poner en riesgo a ninguno de ellos y a ninguno allegado".

¿Qué seguimiento le han hecho?

"Por parte del club el doctor me hará una videollamada todos los días a las 7 de la noche, para ver si he presentado algún tipo de síntomas. Por el momento no he tenido que tomar algún medicamento por lo que no he presentado síntomas, entonces por ahora lo estamos manejando así. La actividad física se me suspende obviamente, no voy a poder hacer nada de eso en el apartamento. Tengo incapacidad hasta el miércoles y bueno, después ver cómo evoluciona esto, me van a seguir evaluando y ahí posteriormente esperar qué decide el cuerpo médico".

Portimonense le da vía libre a Jackson Martínez y desde Portugal lo ubican en el DIM

¿Ha hablado con Hernán Crespo?

Publicidad

"No he tenido la posibilidad de hablar con él últimamente. Obviamente si se mantiene al tanto de todo. Hacíamos Zoom siempre y hablábamos, pero bueno, tan solo fue antier (domingo) el tema del positivo, ya se estaría comunicando conmigo de pronto en un par de días, pero el resto del cuerpo técnico si ha hablado conmigo. Tanto el preparado físico como la gran mayoría de los compañeros. Estoy triste pero esperando a que todo pase lo más rápido posible".

¿Cómo cree que está el equipo de cara a la Libertadores?

Siempre va a ser motivante y gratificante volver a jugar. Al fútbol argentino le va a tocar arrancar con el tema de la Copa Libertadores, algo muy especial. Estamos muy motivados porque vamos a volver a los entrenamientos y se va a poder arrancar. Por lo menos nosotros tenemos una fecha estipulada en la que vamos a volver a jugar un partido oficial y eso es gratificante y lo llena a uno de alegría. Ahora, esperemos que los tiempos nos alcancen, no es fácil sabiendo de que hay ligas que ya arrancaron y han jugado partidos oficiales, en cambio nosotros hasta ahora nos estamos poniendo a punto. Esperemos que todo nos salga bien, estamos y vamos a trabajar de la mejor manera para llegar al 100% el día 17 de septiembre".

Defensa y Justicia comparte grupo con Santos y Olimpia, que ya disputan partidos oficiales, y Delfín, que ya entrena desde hace buen tiempo ¿Cree que puedan tener mayor desventaja respecto a esos rivales con más ritmo?

Publicidad

"Si, total. Como lo hablábamos con los jugadores y con el cuerpo técnico, es una gran desventaja ya con el hecho que tengan partidos oficiales. Por lo menos Delfín comenzó entrenamientos hace tres o cuatro semanas, ya es un mes de trabajo. Nosotros apenas vamos a arrancar la primera fase, donde vamos a trabajar individualmente en la cancha. Pero bueno, así nos tocó a nosotros, y nos toca ponerle el pecho a esto. Sin lugar a dudas cuando arranque el torneo ya veremos cómo nos va. Aquí lo importante es que estamos mentalizados en que el día en que llegue el partido vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y tratar de preparar el partido con el cuerpo técnico en este tiempo tan corto que nos queda".

Duván Zapata, ante el partido más importante de su carrera: Va con todo con Atalanta frente a PSG

Solo dos partidos jugó desde que llegó al club ¿Cree que puede llegar a ser titular para la Copa?

"Si, lo pensaba así. Desde que llegué alcancé a jugar dos partidos. Iba a jugar el tercero pero se suspendió todo con el tema de la pandemia. Desafortunadamente salieron muchos jugadores, compañeros que nos ayudaron en estos tres meses que yo estuve hasta marzo. Tenía la ilusión de empezar de titular, ahora todo va a cambiar, sin embargo, no pierdo la fe ni la confianza en mi y en mis condiciones, pero no va a ser fácil. Tengo que tratar de adaptarme lo más rápido posible, porque van a ser dos semanas que por ahí voy a perder. Eso es lo que me tiene mentalmente un poco triste, pero ya en un par de días se me pasará y mentalizarme en que primero que todo debo estar bien de salud, y luego si intentaré ganarme un puesto en la titular del equipo".