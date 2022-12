Mauricio Duarte, el colombiano que quiere poner en aprietos a River: “Sería lindo ganar en el Monumental”

El lateral cucuteño estará con Defensa y Justicia, este sábado, frente al equipo ‘millonario’, en un duelo que puede definir el campeonato en Argentina.

La Superliga Argentina entró en su recta final y este sábado River Plate se enfrentará con Defensa y Justicia, en el Monumental, en la defensa de su liderato.

El equipo ‘millonario’, de Rafael Santos Borré, Juan Fernando Quintero y Jorge Carrascal, tiene 45 puntos, al igual que Boca Juniors que goleó 4-0 a Colón de Santa Fe, el viernes en la noche.

Para los de Gallardo es un partido especial pues además de ser clave para quedarse con el título, enfrentan a un rival que juega bien al fútbol y es dirigido por Hernán Crespo, un hombre de las entrañas del club y uno de los artífices de la conquista de la Copa Libertadores, en 1996.

Justamente en Defensa y Justicia actúan dos colombianos, el mediocampista Raúl Loaiza (está lesionado y no juega desde el año pasado) y el lateral Mauricio Duarte, quien llegó este año procedente del Cúcuta Deportivo.

Duarte debutó el fin de semana anterior, jugando los 90 minutos en el triunfo 3-0 sobre Rosario Central y dejó buenas impresiones, por lo que tendría posibilidades de ser titular, este sábado, a las 5:40 p.m. (hora colombiana).

En su primera experiencia internacional y con apenas un mes en Argentina, el jugador cucuteño, de 27 años, podría tener su primer reto grande frente a uno de los mejores equipos de América, en el mítico Monumental.

Duarte Barajas atendió este viernes a Golcaracol.com desde el lugar de concentración del ‘halcón de Varela’, en Bueno Aires, y habló de sus impresiones sobre el fútbol argentino, la conversación que tuvo con Crespo y las ganas de estar contra River.

¿Cómo es Defensa y justicia y con qué equipo se encontró?

“Defensa es un club que ha sido protagonista en el fútbol local e internacional en los últimos años y la gente lo ha empezado a respetar porque siempre intenta jugar y tiene futbolistas de buen pie”.

Eso le favorece a usted, que tiene criterio para jugar y asociarse...

“Sí, siento que se acomoda mucho a mi juego porque me gusta salir jugando, no me gusta rechazar el balón y obviamente se siguen aprendiendo estrategias y modelos para salir en cada jugada de una manera limpia”

Y en cuanto a la estructura, ¿cómo es el club?

“Este es un club organizado, es completamente diferente a lo que viví en el Cúcuta Deportivo, con todo respeto lo digo porque amo al Cúcuta, pero acá tienen sede deportiva, canchas propias y camerino. Esas cosas se aprecian”.

¿Cómo fue ese primer encuentro con Hernán Crespo?

“Cuando llegué acá no pensé que un exjugador como Hernán Crespo me fuera a dirigir. Yo a Crespo lo veía por televisión y me sorprendió su calidad humana, es una persona que jugó en equipos importantes en el mundo. La verdad me ha tratado muy bien y como jugó con (Faustino) Asprilla y (Jorge) Bolaños conoce muy bien a los colombianos”.

¿Y pudieron hablar de otros temas o solo lo hicieron de fútbol?

“Me dijo que Colombia es un país muy lindo, que tuvo la oportunidad de conocerlo con ‘El Tino’ y me contó algunas anécdotas cuando fue a Barranquilla con la Selección Argentina”.

El sábado van a enfrentar a River Plate en el Monumental y ese partido puede definir el campeonato, ¿qué sensaciones tiene?

“Es un sueño porque es uno de los mejores equipos de América y tiene al mejor técnico del continente, entonces estoy feliz y contento por este nuevo reto. Espero hacerlo de la mejor manera, si me toca”.

Sería muy bueno para ustedes ganarle a un equipo grande, con aspiraciones al título, y en su propia cancha

“Sí, claro, sería lindo poder ganarles y celebrar en ese estadio, eso es lo que corresponde porque nuestra obligación siempre es salir a ganar”.

