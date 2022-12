Mauro Camoranesi: "Yo fui suplente de Johnnier Montaño, quien es un crack"

El exfutbolista italo-argentino se refirió a los momentos que compartió con el volante colombiano, que jugó en el 'Calcio' y que en la actualidad se encuentra prestándole sus servicios al Sport Boys peruano.

Johnnier Montaño es uno de los jugadores activos colombianos con una rica hoja de vida y una extensa carrera que incluye su paso por el fútbol de Italia, en donde jugó con clubes como Parma, Hellas Verona y Piacenza.

Y allí en el famoso 'Calcio', el vallecaucano compartió camerino con muchas figuras, entre ellas Mauro Camoranesi, quien tuvo palabras de elogio para referirse a él en el programa 'La última palabra', del canal 'Fox Sports'.

"Estuvimos hablando de él (Johnnier Montaño), crack. Bueno yo fui suplente de Johnnier, así que si esto va a salir en televisión, (repitió) 'Yo fui suplente de Johnnier'. El año pasado tuve la posibilidad de intercambiar unos mensajes con él. Jugadorazo, la verdad que me tocó jugar con pocos futbolistas colombianos, creo que tres o cuatro, y obviamente el pie del jugador colombiano no se discute nunca, la parte técnica no se discute nunca", dijo Camoranesi.

"El colombiano tienen esa facilidad y ese gusto por manejar bien el balón. Jhonnier era un muy buen jugador", agregó el italo-argentino, que pasó por Juventus, Hellas Verona, Sttutgart, de Alemania; y Racing de Avellaneda, entre otros.

Cabe señalar que en la actualidad Montaño Caicedo se encuentra en el Sport Boys, con una regularidad importante.

