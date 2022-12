Mauro Manotas confirmó que existe un fuerte interés del Cruz Azul en ficharlo

El atacante admitió la veracidad de las versiones entregadas por la prensa mexicana y estadounidense, las cuales aseguraron que ha habido contactos entre el futbolista y el conjunto mexicano.

El delantero, de 24 años, reconoció que Cruz Azul tiene la intención de ficharlo, pero la última decisión la tomará el Houston Dynamo, de Estados Unidos, dueño de sus derechos deportivos.

En días pasados ya se había reportado sobre las intenciones de la 'máquina cementera' en contratar al atlanticense para reforzar su delantera.

“Eso es algo que tiene verdad. Ellos (Cruz Azul) tuvieron la oportunidad de hablar conmigo y les dije que respeto mucho el contrato que firme con esta institución, eso ya lo deciden entre clubes”, declaraciones que reveló a ‘Deporte Total USA’.

Además, el club mexicano ya habría presentado una oferta por el colombiano, quien aún tiene contrato con Houston Dynamo, por tres años más, según ‘medio tiempo’.

“Uno tiene que abrirle las puertas a todos y no puedo decir que dije que no porque es mentira, yo hablé con ellos y les dije que quería cumplir los tres años que firmé (con Dynamo), pero ya no me compete a mí, es de la directiva, ellos deciden y que sea lo que Dios quiera”, contó Mauro Manotas.

El joven delantero colombiano lleva cuatro años en el fútbol de Estados Unidos, en los que ha estado disposición del Houston Dynamo, a excepción del 2016, en donde entre abril y mayo jugó para Rio Grande Valley.

Desde su salida de Uniautónoma, en 2015, Mauro Manotas ha conseguido el trofeo Lamar Hunt U.S. Open Cup, con su actual club, en donde ya marcó 55 goles.