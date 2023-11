Mayra Ramírez: "El sentirse querida por un país motiva; con poco se están haciendo bien las cosas"

Mayra Ramírez ya está en nuestro país para disfrutar de su gente, su familia y del calor que ofrece su patria querida. Está más que preparada para una nueva serie de compromisos de preparación con la 'tricolor', pensado en los retos venideros y uno de ellos son los Juegos Olímpicos de París 2024.

La delantera oriunda de Sibaté viene en buena forma con el Levante, su club que es tercero en la Liga F de España. Además, espera poder disfrutar de una buena gallina campesina, cocinada por su madre o su abuela, que es una de las cosas que más extraña en tierras españolas. Pero sabe, que antes de poder degustar los manjares gastronómicos que ofrece su pueblo natal, deberá enfocarse en los duelos de fogueo contra Nueva Zelanda en Bogotá.

Mayra siempre "lo deja todo" en el campo de juego, así fue como se describió la talentosa delantera colombiana, "no se queda con nada" y a ello se debe su intensidad en el césped, el de persistir siempre en pro de conseguir las metas. Eso precisamente la ha llevado a estar en donde se encuentra en la actualidad, siendo esa referente para muchas niñas que sueñan con llegar a ser profesionales.

La artillera de la Selección Colombia tuvo una extensa charla con Gol Caracol en la que se refirió a sus inicios en el fútbol femenino, que no fue fácil. A su vez, que por poco se pierde la opción de estar en una combinado juvenil porque pensaba que el fútbol femenino no era muy visto; afortunadamente todo se gestó y hoy en día es una de las figuras del combinado femenino de mayores.

Mayra Ramírez, delantera de la Selección Colombia. STEVE CHRISTO/AFP

Mayra, al igual que todo el plantel, sueña con seguir haciendo gestas más que importantes con la 'amarilla', que el nombre de Colombia siempre esté en alto en cada torneo que enfrenten; le apuntan a un título para cerrar con broche de oro a una generación dorada que lo ha dado todo por la camiseta, que ha luchado con 'uñas y dientes', pese a todos los factores.

Sus inicios en el fútbol

"Fueron inicios difíciles, porque como se sabe, antes no había mucho el fútbol femenino, pero bueno; crecí en un pueblo de Cundinamarca, jugué con un equipo masculino hasta los 13 o 14 años; ahí fue donde fui a Real Pasión de Funza, que fue donde comencé a jugar con un equipo femenino. Comencé a viajar y a practicar un poco más el fútbol con más disciplina y eso fue lo que me fue llevando y me fue encarrilando para hacer lo que soy ahora", dijo de la atacante del Levante a Gol Caracol. Mayra es nuestra invitada a las 'cracks del fútbol femenino'.

¿Algún recuerdo especial de esos primeros años en el fútbol?

"Lo que yo más recuerdo es cuando casi me pierdo de estar en una Selección Colombia porque en ese tiempo tuve ideas que el fútbol femenino no era muy visto ni nada. Realmente había pruebas para entrar a la Selección Sub-17 y yo me negaba a ir. Y creo que, si no hubiera sido por mi familia o por los profesores que me apoyaron a ir, creo que no sé dónde estuviera ahorita. Ese es como mi recuerdo, de que a pesar de que todo sea difícil, hay que afrontarlo".

¿Siempre quiso ser futbolista o se dio con el paso de los años?

"No, yo siempre tuve como la idea de ser futbolista profesional. Siempre quise serlo y a medida que fui creciendo pues obviamente se va haciendo un poco más realidad. Yo creo que siempre está en el pensamiento eso de que quiero ser futbolista profesional, quiero dedicarme a esto, y ver que cada paso que dabas llegaba, como la Selección Sub-17, que era difícil llegar; pero se llegaba. Se creó la liga profesional unos años adelante, entonces creo que mediante que tuviste que ir creciendo, pues más ganas le ponías".

¿Cómo ha sido todo ese proceso Mayra, para llegar hasta donde está hoy en día?

"Han sido años de sacrificio. El apoyo de los padres es fundamental, tu disciplina, creo que eso te hace llegar a donde estás, el cumplir tus sueños. Creo, que si vemos las historias de cada jugadora ahora, son historias importantes de crecimiento, donde muchas han dejado su ciudad, se han mudado a vivir a otra ciudad para poder jugar al fútbol, poder estar en una liga profesional. Lo vemos ahora con tantas niñas que están disfrutando de la liga en Colombia, que antes era difícil y ahora es un hecho que tenemos una liga y esperemos que cada día se siga mejorando; que no sean tres, cuatro, cinco meses; sino que sea una liga duradera de un año".

¿Se imaginó estar donde está hoy en día, ser una referente para todas esas niñas que sueñan con ser futbolistas?

"Yo siempre quise ser futbolista, siempre oraba por llegar a estar en un gran equipo, a demostrar el talento, la disciplina; demostrar que en Colombia hay talento y bueno. Gracias a todas las que abrieron las puertas; pues cada día se abrió un poco más el camino para nosotras. Creo que ahora que nosotras estamos en el exterior tenemos que seguir abriendo puertas para toda esta juventud, que si vemos que con poco Colombia ha hecho grandes cosas; los mundiales; creo que cada vez van a llegar más niñas y eso es lo que ilusiona a uno".

Marcela Restrepo abraza a Mayra Ramírez, luego de que la Selección Colombia femenina le ganara a Corea del Sur, en el Mundial AFP

Selección Colombia

En el pasado Mundial de Australia y Nueva Zelanda, Mayra Ramírez fue una de las que dejó el listón alto en la 'tricolor'. Deslumbró con su buen fútbol, gambetas y velocidad por la banda; fue un dolor de cabeza para las zagueras rivales. Fue una de las que lideró a la 'amarilla' femenina hasta los cuartos de final.

¿Cómo fue ese proceso, ese trasegar para llegar a la Selección Colombia?

"Tuve esa experiencia de que no me sentía capaz de ir a presentar pruebas por lo mismo, porque era una persona que tenía que estar viajando de una ciudad a otra para poder jugar y practicar fútbol con mujeres. Creo que para nosotras siempre ha sido eso, ir a una nueva ciudad y tratar de estar bien. Pero bueno, yo pasé por la Selección Sub-17; a pesar de que no pasamos, no clasificamos al Mundial, pero fue una experiencia que te ayuda a ver otras selecciones, a ver que hay un futuro.

Creo que eso es lo importante de estar en un club y en una Selección. Ya después pasé por Selección Sub-20, que lamentablemente me lesioné en esa época de ligamento cruzado anterior, y aún más, lo que es salir de esa recuperación, volver a tu nivel; te motiva a seguir practicando, a seguir jugando. Y ya unos años después volví a estar en la Selección mayores y espero seguir mostrando mi talento y que sean muchos años más ahí".

¿Qué significa representar a Colombia en eventos tan importantes como un Mundial?

"Se dejó sin duda el legado muy, muy alto en esa pasada Copa del Mundo en Australia y Nueva Zelanda. Sabemos que es una responsabilidad, pero cuando tú estás en otro país y escuchas un himno como fue en Australia, creo que ves tantos años de esfuerzo, tantos sacrificios que haces. Creo que ves a tu familia ser feliz con lo que has conseguido y a tus amigos; y creo que lo que hacemos por representar a nuestro país es lo que queremos hacer. Queremos estar ahí muchos años y esperamos seguir dejando un legado para las futuras generaciones que vienen".

Mayra Ramírez en acción con la Selección Colombia - Foto: AFP

Una cualidad de esta selección femenina es que no se dan por vencidas...

"Sin duda que esa es una cualidad de esta Colombia que cada día nos enorgullece más. Creo que son las historias que hemos vivido, el crecimiento que hemos tenido. Si pasas la historia de cada jugadora, han pasado por muchas cosas, que ahora estás más estables; estás en un mundial y pues tratas de disfrutarlo, tratas de dar lo mejor de ti. El sentirse querido por un país te motiva a entregarlo todo y Colombia creo, como dije, con poco está haciendo bastantes cosas ahora. Esperamos que el otro año sea una liga estable, un año que las jugadoras sigan creciendo y en el futuro posiblemente tengamos que salir en un ranking más alto y demostrar que Colombia tiene mucho talento en el fútbol femenino".

Su sueño más anhelado en lo deportivo...

"A nivel de Selección, creo que con lo que hicimos el año pasado; ganar un Mundial para mi categoría sería estupendo. Para esta selección mayor es cerrar eso en cuatro años con una Copa del Mundo sería ilusionante para todas nosotras y más que ahora vienen Juegos Olímpicos; también demostrar que estamos en un buen momento, que Colombia está ahí y ratificar lo que se hizo en el Mundial".

¿Qué le ha faltado a Colombia para ese título?

"Colombia cada vez está más cerca, cada vez lucha por estar ahí. Nos ha faltado poco, pero creo que cada año y cada mes se está trabajando para para llegar a estar ahí. Creo que la participación en torneos importantes, como Olímpicos, otra vez Copa América. Nosotras como jugadoras estamos trabajando para estar ahí y necesitamos también que tengamos una liga estable en Colombia para las jugadoras que estamos; que están en Colombia, para que puedan estar en ritmo en todo el año".

Los partidos frente a Nueva Zelanda

"Es bueno poder estar ahí, volver a representar al país y más que va a ser en Colombia, hacer una buena actuación y estar bien. Hay que cerrar bien el año, pensar en los dos partidos que se vienen y ya preparar lo que se viene el año que entra, que es Juegos Olímpicos y Copa Oro; y ya veremos a ver qué pasa con nosotras".

Así las cosas, Mayra Ramírez espera seguir dejando su legado en la Selección Colombia; aprendiendo cada día. "Hay que mirar hacia adelante, pero recordar lo que has hecho para estar ahí".

Mayra Ramírez en Colombia vs Marruecos - Foto: AFP COLIN MURTY/AFP