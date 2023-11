Mayra Ramírez, orgullosa de estar en Levante y de sus compatriotas que brillan en Liga F de España

Mayra Ramírez es una de esas embajadoras colombianas, que con cada actuación que tiene con el Levante en la Liga F de España, hace que el corazón de todos en el país sonría y palpite de alegría y emoción.

La oriunda de Sibaté no para de tener fechas memorables con el club 'ibérico' y con cada representación en cancha, se ha convertido en una de las figuras del equipo que reside en la ciudad de Valencia. La deportista, de 24 años, hace parte del listado de las citadas en la Selección Colombia femenina para afrontar los duelos de fogueo contra Nueva Zelanda en Bogotá.

Mayra dialogó en exclusiva con Gol Caracol sobre su buen presente con el Levante, de Linda Caicedo, figura en el Real Madrid femenino, y también de sus otras compatriotas que brillan en una liga competitiva en el fútbol del 'Viejo continente' como es la española.

"Llevo ya dos temporadas en el Levante. Esta es mi segunda y también estuve dos en el Sporting de Huelva. Son equipos totalmente diferentes. Con el Sporting luchábamos para mantenernos en primera división, quedando décimas; octavas, entonces yo creo que se trabajaba para estar. Ahora, con el Levante es un equipo que busca estar arriba, que busca ganar tres puntos cada partido, que quiere mejorar; que quiere rectificar lo que se hizo el año pasado de clasificar a Champions. Lamentablemente, caímos en una fase de grupos, pero bueno, creo que el Levante está apostando por un buen equipo, por tenernos bien y estar luchando en la parte de arriba", manifestó de entrada la delantera de la Selección Colombia femenina.

Mayra Ramírez en acción de juego con el Levante femenino frente al Valencia. @LUDfemenino

Mayra es una de las figuras del Levante, escuadra que en la actualidad es tercera en la Liga F con 21 puntos, detrás del líder Barcelona y del Real Madrid. Hace un par de semanas, la futbolista de nuestro país tuvo un partido memorable en el derbi contra el Valencia; se fue de doblete en el 3-1 final. Se llevó todos los aplausos, fue un partido especial porque retornaba de una lesión. En el mismo actuó en las 'che' su compatriota Ivonne Chacón, quien también anotó.

"Sí, volví de una lesión. Tenía muchas ganas de volver de la mejor forma. Fueron, si no estoy mal, siete semanas duras para mí. Gracias a mi familia, a mis compañeras, a Dios; a mis entrenadores.

Volví y quería darles las gracias sacando un triunfo más en un derbi, que era importante para nosotras. Veníamos por tres puntos, lo necesitábamos y bueno se dio así; muy contenta de volver a los campos", reiteró Mayra Ramírez a Gol Caracol.

Con respecto, a cuáles son sus aspiraciones y objetivos con el Levante, Mayra la tiene bastante clara.

"Con el Levante queremos mantenernos en la parte de arriba, seguir luchando partido a partido. Creo que es importante mantenernos, es importante estar vivos hasta el último partido de la Liga".

Otras declaraciones de Mayra Ramírez:

¿Se imagina en otro club diferente que no sea el Levante, en unas temporadas?

"Yo no cierro las puertas. Tú no sabes dónde vas a estar mañana; creo que estamos pasando por un buen momento en el Levante, no solo yo, sino todas mis compañeras. Como te digo, el fútbol nunca te dice dónde vas a estar, pero uno siempre quiere seguir creciendo, quiere seguir demostrando de qué está hecha y, si se da la oportunidad de ir a otro equipo, lo afrontaré de la mejor forma. Por el momento, disfrutar de lo que estoy viviendo".

Linda Caicedo en calentamiento con el Real Madrid Foto: Real Madrid Fem

Linda Caicedo es otra de 'nuestras' figuras en el exterior...

"Linda es una excelente jugadora y como persona es aún más, es una niña amable que trabaja día a día, que quiere crecer, que quiere explotar su talento. Ahora que compartimos también aquí la Liga en España. Vemos que cada día está creciendo más, ahorita está lesionada y le mando muchos saludos. Creo que va a estar muy bien, la van a recuperar muy bien y esperemos verla pronto otra vez en las canchas y verle disfrutar del fútbol, que es lo que más le gusta a ella"

En la Liga de España hay muchas embajadoras colombianas, ¿qué se siente que varias compatriotas estén triunfando en una liga como esta?

"Yo creo que nos llena de orgullo ver a cada una de nosotras estar en la liga de España. Creo que si ahora tú vas a cualquier equipo, como sea el Atlético, como sea el Real, como sea la Real Sociedad, ves a una compatriota; y yo creo que es bueno ver que el fútbol colombiano está creciendo. Eso abre las puertas para las niñas que vienen más adelante, es importante hacer buenas actuaciones para seguir creciendo y que todas las miradas vayan a Colombia para esta juventud que viene detrás de nosotras; hay que trabajar día a día".