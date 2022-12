El exguardameta, quien tuvo un paso lleno de gloria por el ‘xeneize’, recordó en una entrevista para la radio argentina como fue su llegada al club azul y oro.

El vallecaucano Óscar Córdoba habló con la prensa argentina sobre como fue su llegada al tradicional club bonaerense. Agregó como fue la bienvenida que le dio el presidente Mauricio Macri.

Publicidad

Dávinson Sánchez le saca provecho a la cuarentena: "Ahora disfruto cocinar o arreglar la casa"

Córdoba Arce, quien para muchos es el mejor cuidapalos en la historia de Boca Juniors habló con ‘Radio Rivadavia’ sobre su llegada al equipo ‘xeneize’.

“Mientras estaba firmando mi contrato, entró Macri a la oficina y le dijo a otro dirigente: '¿Ya firmó el colombiano o traemos a Chilavert?’. Y le respondí que se iba a acordar de mí cuando me fuera del club", dijo el colombiano.

Ya habría fecha para la vuelta de la Champions League, según la televisión europea

Publicidad

Además, con el buen presente de los ‘cafeteros’, quienes en el último tiempo han tenido una gran acogida en en Boca, Córdoba dijo que: “Me alegra ver cómo reciben hoy en día a mis compatriotas en Boca, yo entré por la puerta de atrás”.

"Jorge Luis Pinto era muy drástico con el jugador hondureño, además no se le entendían cosas"

Publicidad

Por otro lado, comentó el episodio de cuando estuvo a punto de llegar a la Premier League de Inglaterra, pero el presidente del tradicional club azul y oro se interpuso.

“Cuando llegó la oferta de la Premier, Mauricio me dijo que lo que ofrecían por mí era poco, que esperara a que ofrecieran un poco más. Yo tenía 32 años, era una oportunidad única en mi carrera. No me fui y me sentí frustrado”, aseveró.

Zinedine Zidane y una noticia desde Francia: Juventus lo tiene en la mira

“Los ex directivos me preguntaron por un arquero para Boca yo les recomendé a Armani, pero no me tuvieron en cuenta”, finalizó.