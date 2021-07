"Me comparan con 'el Tren' Valencia": José Mulato, la historia del joven colombiano en Bayern Múnich

¿Quién dijo que los sueños no se hacen realidad? Cuando las cosas se hacen con trabajo, esfuerzo, sacrificio, dedicación y profesionalismo, los frutos llegan y fiel ejemplo de ello es la historia de José Mulato.

Con tan solo 18 años, el caleño está en el lugar donde muchos quisieran estar. Gracias a sus cualidades y virtudes, integra un exclusivo grupo, con jugadores internacionales, en la filial del Bayern Múnich.

Por eso, siendo el único colombiano, en Gol Caracol hablamos con el futbolista que pertenece al Deportivo Cali para conocer más detalles de su experiencia, su vida y detalles que lo llevaron a cumplir esta meta.

¿Dónde y cuándo nace y cómo empieza ese amor por el fútbol?

"Soy de Cali y nací el 9 de enero de 2003. Mi contacto con el fútbol lo tuve en el barrio. Un día, salí a la calle, unos muchachos estaban jugando, me invitaron y me enganché de una. Fue, prácticamente, un amor a primera vista"

¿Cómo continúa esa historia de "amor a primera vista"?

"En ese momento no tenía una posición definida. A los 12 años, entré a una escuela, que era una satélite del Deportivo Cali, en la categoría preinfantil, me vieron y di el salto. Ya en el equipo, me perfilo como delantero"

¿Cuáles son las características que lo definen como futbolista?

“Siempre me destaqué por la velocidad, la potencia y el hambre de hacer goles. Además, suelo jugar de manera sencilla para no complicarme, es decir, a uno o dos toques"

En ese orden de ideas, ¿cero individualista y muy colectivo?

“Sí. Siempre he tenido ese pensamiento. Desde muy pequeño, me inculcaron que el equipo debe estar por encima de lo individual. Si el equipo anda bien, todo va por buen camino"

¿Ese pensamiento generó que el técnico Alfredo Arias le diera la oportunidad de jugar en el primer equipo?

“Puede ser. De pronto el profesor vio algo similar y me dio la oportunidad contra Deportes Tolima, Águilas Doradas y Deportes Quindío. Los dos primeros en Liga y el último, por Copa”

¿Qué otros logros ha conseguido hasta el momento?

“En divisiones menores, gané la Liga del Valle en 2017 y 2019. Además, el Torneo de las América y el Torneo de Gradisca. Espero tener más minutos en el Cali y quedar campeón en diciembre"

Hablando de logros, ¿Cómo se dio ese salto hasta el Bayern Múnich?

“Fue un contacto del Deportivo Cali. Mostraron los videos y se dio la posibilidad de llegar. Es muy motivante porque uno siempre aspira a mejorar y tener más posibilidades en lo futbolístico"

¿Cuál fue la reacción en el momento?

"Cuando me entero de la noticia, estaba muy emocionado, al igual que mi familia. En ese momento, me dijeron que lo disfrutara al máximo y aprovechara la posibilidad. Eso estoy haciendo”

¿Qué significa ponerse la camiseta de un equipo de esa magnitud?

“Ponerse esta camiseta o la de cualquier club grande, conlleva una gran responsabilidad. La experiencia ha sido muy linda. Hemos entrenado y jugado un par de partidos”

Ahora, ¿Qué viene y cuáles han sido las sensaciones?

“Nos estamos preparando para, en agosto, jugar contra la Sub-19 del Bayern Múnich, en Alemania. Al principio había un poco de nervios, pero ya lo he ido manejando”

¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje en esta vivencia?

“No cualquiera recibe esta oportunidad. El profesor que tenemos es un referente y, por ende, he aprendido mucho. Nos pide que toquemos, que no pensemos tanto en lo individual, sino en lo colectivo”

Sumado a ese, ¿Qué otro consejo ha recibido?

"Que abra más la visión de juego para encontrar a mi compañero que esté mejor posicionado. No debo centrarme en el balón, sino levantar más la cabeza. Lo he aplicado, poco a poco, y me ha servido"

¿Qué opinión le merece el nivel de sus compañeros, que son de otros países del mundo?

"Todos tienen un nivel alto y son muy buenos. Me he familiarizado más con un argentino. Cada uno de ellos tienen un excelente pie. Eso sí, en cuanto a técnica, no hay mucha diferencia con mis compañeros del Cali"

¿Con quién se identifica del equipo profesional del Bayern Múnich?

"Con Arjen Robben o Franck Ribéry, por lo que jugaban a perfil cambiado y hacían la diagonal para después, rematar. Ahora, Leroy Sané y Kingsley Koman son las que más sigo"

Entonces, ¿su juego es similar al de ellos?

"Sí, mucho. Soy zurdo y me gusta jugar más por perfil cambiado, con el fin de perfilarme de cara al arco y con velocidad. Eso sí, por la izquierda también lo hago"

Por su juego, ¿Con quién lo comparan?

"Me comparan más con ‘el Tren’ Valencia porque dicen que tengo cualidades de él, como las características físicas y el juego"

¿Cuáles son sus objetivos en esta nueva faceta?

"Quiero quedarme en el Bayern Múnich y ganar muchos títulos. Mis compañeros en el Cali y mi familia también están haciendo fuerza para que pueda continuar acá. En caso de no darse, espero regresar al equipo y sumar más minutos"

¿Y en lo personal?

“Siempre he soñado con llegar a ser grande para ayudar a mi familia. Hay muchas personas que lo necesitan y quiero darles una mano muy grande, así como ellos lo hicieron por mí"

¿Los sacrificios han sido muchos?

"Uf, demasiados. La carrera no ha sido fácil. Ya me gradué del colegio y estoy viendo alguna carrera en la universidad. No me inclino por alguna, pero soy bueno para la lectura, no tanto para los números. Eso lo hago, pensando en el futuro"

Ya me habló de sus referentes internacionales. Ahora, ¿Cuáles son esos ídolos colombianos?

"Harold Preciado es un goleador que admiro en el Deportivo Cali. En la Selección Colombia, me gusta mucho Juan Guillermo Cuadrado"

¿Ha estado en procesos de Selección Colombia?

"Hasta el momento. Sin embargo, espero, en un futuro, vestir la camiseta de mi país y defender los colores. Es uno de los sueños más grandes"

En cuanto a clubes o ligas, ¿alguna en la que sueñe estar?

"En Alemania, en el Bayern Múnich. En Inglaterra, me gusta el Manchester United"

¿Qué mensaje le envía a quienes recién empiezan en esta carrera?

"Les digo que luchen por sus sueños. A pesar de que hay que dejar cosas atrás, el esfuerzo siempre dará resultados"