"Me da mucho orgullo ver que le escribo a Luis Díaz y me responde igual a cuando jugaba en Junior"

El hombre de moda por estos momentos es Luis Díaz, quien brilla de gran manera en el Liverpool, de Inglaterra, y quien tuvo sus inicios en el Junior de Barranquilla.

Justamente, este martes, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , charlaron con Sebastián Viera, guardameta y capitán del cuadro 'tiburón', y quien compartió camerino en la 'arenosa' con el guajiro.

"Es un orgullo muy grande, pero me da más cuando le escribo y responde igual a cuando estaba acá, eso es lo que más orgullo me da. Me emociona verlo allá, es una gran calidad de persona", expresó el golero uruguayo sobre el presente de 'Lucho'.

Juntos, levantaron dos Ligas del fútbol colombiano, una Superliga y una Copa Colombia en el equipo 'rojiblanco', dejando una gran huella en toda la afición de Junior.

¿Cuántos partidos jugó Luis Díaz en el Junior?

En total, fueron 106 compromisos los que disputó el guajiro con los barranquilleros, anotó 20 goles y asistió a sus compañeros en nueve ocasiones.