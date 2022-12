“Me da vergüenza con el mundo del fútbol”: Jorge Luis Pinto

El técnico colombiano se refirió a su presente con Honduras, se mostró crítico con los medios de comunicación de ese país y apuntó que a ‘Bolillo’ ya le dijo lo que tenía que decirle.

La charla con Jorge Luis Pinto queda pactada para las 2:00 p.m. Está en una reunión y pide tiempo para atender la entrevista. No ha sido un día fácil. En Honduras cada paso que da es juzgado por la opinión pública como si fuera en falso.

Por ejemplo, hace apenas un momento tuvo problemas con la batería del automóvil en una calle de Tegucigalpa. Los transeúntes lo fotografiaron mientras era asistido por otro vehículo y entonces una anécdota se convierte en noticia.

Y dicha noticia, sin serlo, la relacionan con su rendimiento en la selección de ese país, recientemente eliminada en los cuartos de final de la Copa de Oro.

Los medios hondureños no tardan en reaccionar: “Jorge Luis Pinto no pega una; ¡ahora se quedó sin batería!”, “¡Hasta el carro le falla a Jorge Luis Pinto en Honduras!” o “¡Curioso! Ni el carro le funciona a Jorge Luis Pinto, técnico de Honduras” son algunos de los titulares.

Aunque el santandereano dice que no lo afecta, su nombre por estos días es sinónimo de polémica. El que no lo haya escuchado antes, pensaría que está de mal genio.

Es directo, cortante y muy sincero para decir lo que no le gusta, así sean las propias preguntas de esta entrevista.

Profesor Pinto, ¿cómo está el ambiente por estos días en Honduras luego de las polémicas en las que se ha visto envuelto?

"Todo eso me da risa. Si usted me busca para preguntarme esas pendejadas mejor ni me busque. ¿A cuáles polémicas se refiere?"

Sus declaraciones sobre que no es un nazi ni que les quita los teléfonos a los jugadores, por ejemplo…

"¿Usted cree que un ser humano como yo puedo hacer una cosa de esas? Yo soy un hombre de cultura, educado en tres de las mejores universidades del mundo. A nadie se le puede pasar por la cabeza que yo haga eso con un equipo. Esos son inventos periodísticos".

¿Por qué cree que se dicen ese tipo de cosas contra usted?

"No sé. ¿Entonces yo tengo que ver con el tema ese de los teléfonos? No. Yo no tengo nada que ver con eso. Son locuras que se dicen aquí quizá para vender más periódicos o alguna cosa de esas. Yo no sabía ni quién había publicado eso. No vale la pena ni comentarlo".

¿Y sobre su cruce público de palabras con el técnico Hernán Darío Gómez qué puede decir?

"No tengo nada para decir. En lo absoluto. Lo que tenía que decirle a él se lo dije frente a frente, a la cara, como hablamos los santandereanos. Yo no mando razones, he respondido como tengo que responder, pero la verdad me da vergüenza todo esto con el mundo futbolístico".

Pasando al plano deportivo, ¿cómo está ahora Honduras luego de la Copa de Oro?

"El balance no es el mejor en la Copa de Oro. Hay muchos factores, especialmente el de los atacantes que no pudieron venir, por lo que tuvimos que contar con hombres que no tenían experiencia en la selección. Eso nos limitó mucho".

¿El nivel del equipo se ve afectado también por no contar con jugadores que estén en equipos grandes de Europa?

"Acá la generación cambió un poco respecto de aquella que estuvo en el Mundial (Sudáfrica 2010), y que tenía jugadores en el fútbol inglés o español. Hoy no los hay y eso representa una diferencia en el nivel de competencia de ellos. Sin embargo, estamos contando con una nueva generación de 5 o 6 jugadores que se van integrando al equipo. Son el futuro".

A usted lo contrataron para llevar a Honduras al Mundial ¿Cómo va ese camino?

"Yo vine acá para eso. Yo quise venir para cumplir ese objetivo. Esa fue también nuestra propuesta y vamos a luchar por esa hasta el final. Sé que estamos en el límite de puntos, pero aún hay opciones y vamos a pelear".

Pero con México y Estados Unidos como casi fijos la pelea es muy complicada…

"Yo sé, pero estamos muy cerca. Nos quedan 12 puntos, contra México, Estados Unidos, Trinidad y Costa Rica. Tenemos que sacar mínimo ocho puntos que veo viables. Probablemente nueve. Es duro, pero no solo para nosotros sino para todos los equipos. El único que veo claro es a México".

