"Me dicen que Luis Quiñones es desordenado, pero yo me encargaré de ordenarlo en Tigres"

Miguel 'el Piojo' Herrera es el nuevo entrenador de Tigres, de México, y por estos días se encuentra en el proceso de conformación de la plantilla para la próxima temporada. Y en el medio, han salido a relucir varios jugadores colombianos.

En entrevista con 'Milenio Televisión', Herrera comenzó dando su concepto de un jugador de su preferencia.

"A mí me encanta mucho Luis Quiñones, es un jugador que estando en América lo pedí, tiene muy buen desgaste ida y vuelta, desequilibra, ciertas cosas que en el futbolista hay que buscar, me dicen que es desordenado, pero yo me encargaré de ordenarlos, hablar con ellos, aquí no es un campo militar para tenerlos encerrados", comenzó indicando el técnico mexicano.

Además de eso también se refirió a uno de los colombianos que se iría del equipo. "Hoy el problema que tenemos es definir 10 extranjeros, si sale (Francisco) Meza pues la prioridad es que llegue ahí un extranjero”, dijo Herrera.

El timonel de los felinos, de paso, descartó la llegada del zaguero colombiano Danilo Arboleda, quien cuyos derechos pertenecen a Tigres y que se encuentra a préstamo en el fútbol de Moldavia seis meses más.