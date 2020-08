“Me gustaría ver a James en el Atlético, pero conociendo al equipo, solo jugaría de extremo”

De James Rodríguez se habla constantemente sobre su futuro deportivo. Medios en España lo ponen en la órbita del Atlético de Madrid, aunque su presidente Enrique Cerezo no dio mayores pistas en contacto con los medios hace un par de días.

Y al respecto se refirió Luis Amaranto Perea, actual asistente técnico de Junior, quien disputó un total de ocho temporadas con el ‘Atleti’ y es voz autorizada para hablar de la institución madrileña. Así se refirió de las posibilidades de Rodríguez Rubio y del presente de Santiago Arias.

En declaraciones para el programa ‘Espn FC’, Perea dio su opinión de sus compatriotas.

* James, al Atlético de Madrid

“James Rodríguez es un tema que genera gran controversia, él sin duda es uno de los jugadores más importantes de nuestro fútbol. Yo no sé si sea el momento de hablar, pero, James se ha venido a menos, las lesiones le han costado. Él tiene que revisar junto a su entorno la decisión que va a tomar. Él tiene que adaptarse al club, puede ser una gran oportunidad para que agarre protagonismo. Hoy en día ese futbolista que no tiene recorrido de atrás para adelante y de adelante y hacia atrás, no tiene que posibilidades de jugar. Pero personalmente me gustaría verlo en el Atlético de Madrid”

* De darse, ¿en qué posición jugaría?

“Yo conociendo como juega el Atlético, la única posición que tiene para ocupar James, es de extremo. Es muy difícil que sea interino, allí hay muy buenos jugadores. Una de las posiciones en las que se adaptaría sería de extremo”.

* Simeone y sus exigencias

“Simeone se acerca a ti y te acompaña, pero si de tu parte no le pones, te deja. Siempre y cuando pongas todo, tienes un espacio en el equipo de él. Él tiene la capacidad de transformar la mente de un futbolista”.

* Santiago Arias, en Atlético

“Me parece que ha venido cobrando un papel importante. Hoy se le ve bastante mejor, está tranquilo y peleando mano a mano con Kieran Trippier, a mí me alegra mucho. Con su llegada, el ‘Cholo’ le ha pedido en lo defensivo, y eso está bien porque se necesita bien para la Selección Colombia”.

* La relación con Diego ‘Cholo’ Simeone

“Con el ‘Cholo’ fue mi último semestre, el equipo estaba francamente mal. Todos entendimos que él era el entrenador y seguimos las directrices que él entregó y, de ahí el Atlético ha ganado mucho”.