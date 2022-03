“Me siento un poco avergonzado de no haber oído hablar antes de Luis Díaz”

Hay un jugador con pasado en Liverpool que ha quedado gratamente sorprendido con Luis Díaz , luego de sus actuaciones con el equipo ‘red’, y en especial, lo mostrado por el guajiro en la final de la Copa de la Liga inglesa contra el Chelsea.

Se trata de Adam Lallana, quien actualmente milita en el Brighton & Hove Albion, y estuvo en el cuadro de Jurgen Klopp entre 2014 y 2020, previo a su paso al club donde juegan los colombianos José Heriberto Izquierdo y Steven Alzate.

Publicidad

"Estuve en Wembley, para ver cómo actuaba, creo que era el mejor jugador del Liverpool y el más dinámico. De hecho, me siento un poco avergonzado de no haber oído hablar de él antes", afirmó Lallana.

Publicidad

El actual mediocampista del Brighton no dimensiona cómo se adaptó de rápido el guajiro al combinado de Merseyside: "Todavía no puedo creer lo bien que se ha asentado Díaz. No estoy seguro de cómo es su inglés. Pero venir de un país diferente en enero, y jugar de la forma en que lo ha hecho, es absolutamente fenomenal".

De esa forma, en el día a día, se suman más y nuevos reconocimientos de personajes del fútbol inglés para Díaz, sobre quien a la par crecen las expectativas.

Publicidad