“Me sorprendió ver a James Rodríguez jugar en Champions con ese nivel que tenía en el Real Madrid”

La Champions League iniciará este martes y desde ya el mundo se prepara para vivir una nueva edición del torneo más importante a nivel de clubes en Europa. Jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi , entre otros, harán parte de este gran torneo que arranca en unas horas.

Y hay un jugador colombiano que supo disputar esta gran competición. Sebastián Hernández, quien hoy milita en el Once Caldas, charló con GolCaracol.com sobre su paso por el Ludogorets, de Bulgaria y su participación en la Champions League : “Al principio me costó la adaptación, no me imaginaba que me iba a encontrar con tantas diferencias futbolísticas y culturales”, dijo de entrada.

Precisamente, Ludogorets y Real Madrid se enfrentaron en 2014 por la Champions League y Sebastián Hernández pudo observar todo el poderío de la ‘casa blanca’, en la que jugaba su compatriota James Rodríguez.

“Cuando enfrentamos a James Rodríguez en el Real Madrid, me sorprendió su nivel, lo que significa estar en un club tan grande. Competir cada tres días y demostrar que eres el mejor en tu posición, ver lo que representaba para el Real Madrid en ese momento”, indicó el exJunior.

Otro jugador que le sorprendió fue Cristiano Ronaldo , quien compartía camerino con James Rodríguez en aquella época.

“La dinámica y la intensidad con la que jugaba él y sus compañeros. Cristiano Ronaldo también me impresionó mucho, después del partido fui a saludar a James y vi que Cristiano ya estaba alimentándose y James me dijo que “era muy estricto y que ya estaba pensando en el siguiente partido”, todo eso me sirvió de experiencia para tomar lo mejor de ellos”, agregó Hernández.

Sebastián Hernández no oculta su felicidad cuando se refiere a los jugadores de la Selección Colombia que realizan un buen papel en los clubes europeos.

“No es fácil estar en ligas tan competitivas y estar demostrando cada tres días. Jugadores como Juan Guillermo Cuadrado y Duván Zapata se han ganado su puesto en sus clubes, en general los colombianos están para competir en Champions League y eso les ayudará a ellos para venir a la Selección Colombia y conseguir cosas importantes”, concluyó.

Por: Néstor Ibarra Ramírez / @Nestoribarraram