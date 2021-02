Menos mal Duván Zapata no hizo caso: “Yo sé que mi papá esperaba que siguiera sus pasos de arquero”

En el espacio de la Federación Colombiana de Fútbol en YouTube, ‘La Interna’, Duván Zapata habló de su gusto por siempre marcar goles y no quedarse como arquero.

Y menos mal que ‘El Toro’ Zapata eligió estar en el frente de ataque. Al paso de los años nos hemos encontrado con un tremendo goleador, quien en los últimos años, casi nunca falla de cara a arco rival.

Justamente sobre sus inicios en el fútbol dijo: “siempre me gustó jugar adelante, de atacante (risas) mi papá no alcanzó a ser profesional, pero él toda la vida fue arquero; él atajaba y yo sé que él esperaba que yo siguiera sus pasos como arquero. Yo probé, con amigos, pero no, siempre tuve claro que mi posición era adelante”.

Ahora mismo, Zapata Banguera es uno de los arietes ‘cafeteros’ más destacados en el fútbol del exterior. Con Atalanta , ha marcado 12 goles por Liga, Copa Italia y Champions League.