¿Mensaje 'cifrado' para James Rodríguez?: Rafael Benítez habló de su paso por el Real Madrid

James Rodríguez ha tenido casi que un 'borrón y cuenta nueva' en el Olympiacos. El talentoso mediocampista cucuteño goza de un gran presente en el fútbol de Grecia, donde más allá de su talento, goles y asistencias, ha tenido la oportunidad de poder sumar varios minutos, con gran regularidad.

El exReal Madrid, que llegó en el mes de septiembre a las huestes de la 'Leyenda' ha visto acción en 17 compromisos de Liga, de los cuales ha sido titular en 16 de ellos. De hecho, han sido contados los partidos en los que no ha estado a disposición de Míchel González, esto por temas de molestias físicas, y precauciones que se tienen con el jugador, ya que es la estrella del conjunto de El Pireo.

De hecho, este domingo, en una nueva jornada del rentado griego, el estratega de Olympiacos optó por no arriesgarlo, en un compromiso en el que tuvieron que enfrentar al colero del certamen, en lo que fue la jornada 23 de la Liga. Y es que la 'Leyenda' ya piensa en lo que será el clásico de Grecia, frente a Panathinaikos, en lo que será un duelo clave para buscar acercarse más al liderato.

No obstante, más allá de su buen momento. Hace pocos días Rafael Benítez, el entrenador español que ha sido un lunar en la carrera de James Rodríguez, habló con 'El Larguero', donde ventiló nueva información con respecto a su paso por el Real Madrid, donde coincidió con el cucuteño.

"Cuando llegamos a Madrid se acababa de ir Ancelotti, que tenía una muy buena relación con los jugadores, y parecía que nosotros llegábamos con un látigo y no era así", expresó de entrada el exentrenador del Everton.

En otra de sus intervenciones, si bien no mencionó directamente el nombre del mediocampista colombiano, si se puede entender que se refirió a él, "el problema es cuando tienes que orientar a siete, que algunos no juegan, no están contentos. Y se van a los medios a filtrar. El que está en el banquillo duda y el que está en la grada es un problema. Y cuando lo llevas a los medios, es algo más".

Y agregó, "había tres jugadores, de los que no voy a decir los nombres, que se creían muy buenos y que se acabaron yendo del club, dándome la razón".

Recordemos que esta no fue la única oportunidad en la que Benítez y James cruzaron caminos en su carrera, pues también tuvieron que trabajar juntos en el Everton de Inglaterra, donde lamentablemente el estratega español terminó 'borrando' al colombiano, quien tenía ilusionada a la hinchada 'toffee'.