“Mi pase al Trabzonspor está cerca, estoy feliz en el fútbol turco”: Hugo Rodallega

El delantero colombiano aseguró que pronto podría abandonar el Akhisar Belediyespor y que su traspaso depende de las negociaciones entre ambos equipos.

“El Trabzonspor quiere ficharme, ya estamos en conversaciones. Por cifras, podemos decir que la transferencia está cerca, pero no hay nada seguro, todo depende de las negociaciones entre los clubes”, afirmó el jugador colombiano, en entrevista con el programa radial de Cali, ‘Deportes Sin Tapujos’, que se emite en 107.9 FM.

Publicidad

Rodallega, que llegó al Akhisar Belediyespor en 2015, reveló que tuvo ofertas de otros equipos, pero decidió quedarse en su actual club.

“Fue un gran año, tuve la posibilidad de ir a otros equipos, pero tomé la decisión de permanecer acá, quería respetar al equipo, porque me han brindado mucho cariño".

El ex Deportivo Cali dijo que está contento en el futbol turco: “Acá a la gente no le importa que uno sea de otro equipo y hacen que uno se sienta bien. También me comparan con los mejores jugadores de la liga y eso me hace sentir súper orgulloso”.

Desde su llegada al futbol de Turquía, proveniente del Fulham, de Inglaterra, Rodallega ha marcado 25 goles en 53 partidos.