“Mi sueño es ser el número 1 del Arsenal”: David Ospina tras eliminar al Chelsea

El arquero colombiano fue titular en la victoria por Copa de la Liga de los ‘gunners’ y analizó su presente en el conjunto inglés y su meta en el futuro cercano.

Este miércoles, Arsenal consiguió la hazaña de eliminar al Chelsea de la Copa de la Liga, con David Ospina como titular y de buen desempeño bajo los tres palos.

“Sigo aprovechando cada oportunidad, en los juegos que he participado las cosas han salido bien, en el momento que me toque he tratado de aprovecharlo, sea en copas nacionales o internacionales”, analizó el guardameta antioqueño.

Además, el ex Atlético Nacional y arquero titular de la Selección Colombia, no escondió su anhelo más deseado. “Mi sueño es ser el número 1 del Arsenal”, añadió el portero, de 29 años.

Ospina ha disputado nueve partidos entre copas locales e internacionales, en la actual temporada con el Arsenal, sin registrar aun alguno juego por la Premier League.