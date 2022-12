“Mi vida no está guiada por el dinero”: Jackson Martínez recordó su salida del Atlético

El delantero colombiano dio una entrevista al canal de televisión del Porto, de Portugal, en la que habló de su frustrado paso por el equipo de la capital española.

En el segundo semestre de 2015, Jackson Martínez llegó al Atlético de Madrid para ser su goleador, pero no se pudo adaptar y una lesión le impidió brillar. A comienzos de 2016 abandonó España para jugar en China.

“Había una gran expectativa en mí. Tenía un gran apoyo del entrenador, sin embargo, las cosas empezaron a no funcionar muy bien. Cuando tuve la lesión fue cuando yo estaba empezando a mejorar”, declaró Martínez.

El colombiano, de 30 años, dejó claro que “fue triste cuando me fui, escuchar a los compañeros decir que yo no estaba comprometido con el equipo. La gente hablaba, decían ‘Jackson Martínez prefirió el dinero a la gloria’. Lo que puedo decir es que mi vida no está guiada ni por el dinero ni por la gloria”.

Jackson Martínez, actualmente en el Guangzhou Evergrande (China), jugó 22 partidos con el Atlético de Madrid y marcó tres goles.