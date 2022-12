Michael Barrios, el futbolista colombiano que no descarta jugar con Estados Unidos

El delantero del Dallas, que se hizo conocer en el fútbol de nuestro país con la desaparecida Uniautónoma, se encuentra cerca de la nacionalización y contempla esa idea.

Michael Barrios, barranquillero y de 29 años, jugó entre 2011 y 2014 en la desaparecida Uniautónoma y gracias a sus cualidades en ofensiva le alcanzó para emigrar al fútbol de Estados Unidos, en donde recaló en Dallas en 2015. Desde entonces, el habilidoso extremo se ha ganado un espacio y ha hecho un nombre en la MLS.

Este sábado, Barrios hizo una confesión en entrevista con 'Clarín', de Argentina. Aunque inicialmente el contacto se hizo para saber por la situación de orden público tras la muerte del afroamericano George Floyd, a manos de la Policía; el barranquillero terminó haciendo una confesión.

"Tengo la green card, pero todavía me falta un año para conseguir la ciudadanía. Aquí estoy muy tranquilo, tengo a la familia instalada al 100 por ciento. Si me dan una oportunidad de jugar para Estados Unidos no lo pensaría dos veces. Allá en Colombia parece más difícil la cuestión", dijo Barrios.

Además, agregó que "me va muy bien cada año y vivo mi presente con felicidad. Trabajo duro para mantener mi parte física, esperando la oportunidad en Colombia o en otro país".

