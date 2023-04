Michael Barrios y su presente en Colorado Rapids: "Estoy contento por el momento que estoy viviendo"

Frente a la buena temporada que actualmente está haciendo en Colorado Rapids en la Major League Soccer, Michael Barrios, delantero del equipo, se refirió a su presente y estadía por las tierras norteamericanas, donde ha resaltado con varios goles y grandes presentaciones.

En una charla exclusiva con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, el delantero colombiano se expresó por su buen presente en la actual temporada, donde ya cuenta con un total de dos anotaciones y dos asistencias por la liga local, en nueve juegos disputados.

“Estoy contento por el momento que estoy viviendo, quizás hace rato que no marcaba y he tenido oportunidad de hacerlo dos veces consecutivas estos dos fines de semana, que hemos conseguido el empate al final con goles míos; feliz por eso y a seguir trabajando para lo que viene”, dijo el atacante de 32 años.

Sumado a eso, detalló lo que ha sido su acople a Colorado Rapids, después de su paso por el Dallas y Uniautónoma FC: “El primer año que llegué acá a Colorado no me fue tan mal, fui el goleador del equipo”, dijo Barrios, quien también explicó la facilidad de su adaptación en el club: “la verdad es que no me costó mucho porque ya conocía la liga, los equipos, los rivales, solamente me quedó fue adaptarme a lo que era el clima de acá, la ciudad, lo que el equipo y el técnico quería.

"Ahora cada año se me complica más de pronto un poco sobresalir en cada partido, pero en cada oportunidad de trato de aprovecharlo al máximo”, complementó Michael, quien comparó la liga colombiana con la norteamericana, enfatizando en la gran exigencia que tiene la MLS: “Aquí es full exigente, todo el tiempo que estuve en Unión Autónoma es casi lo que se juega acá una sola temporada, sin meter Play-Off, Copa, Concacaf".

“El rendimiento hay que saberlo manejar, los cuerpos técnicos hacen eso, explotan mucho a los jugadores y alineaciones para que todos los futbolistas puedan aguantar sin lesiones y lleguen a los últimos partidos de la mejor manera y sobre todo a los Play off”, expresó el delantero ‘cafetero’.

Referente a la Liga 2023-I y el presente de su hermano, Cristian Barrios, actual jugador de los ‘diablos rojos’; Michael afirmó que está muy al tanto del rentado nacional, a pesar de la distancia: “La verdad siempre estoy pendiente del fútbol colombiano; cada que puedo veo los partidos del América”.

“Mi hermano sabe que siempre estoy apoyándolo desde la distancia. Siempre estoy ahí antes y después de cada juego, hablándole, aconsejándole, le digo en qué lo vi bien, en qué hay que mejorar y seguir trabajando; lo importante es que me escucha como jugador de experiencia y eso le ha servido mucho”, concluyó el atacante de Colorado Rapids.

Referente a la Selección Colombia, el colombiano de 32 años afirmó que no ha recibido el llamado, pero trabaja para eso: “Por el momento es algo que siempre he soñado, que siempre he esperado, por lo cual he trabajado año tras año y siempre me enfoco en el presente en lo que vivo en el club donde estoy y esperando esa gran oportunidad en mi vida”.