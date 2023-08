Michael Ortega denunció amenazas contra sus hijos: "Ni se atrevan a tocarlos, no saben quién soy yo"

Michael Ortega hizo fuertes declaraciones en las últimas horas. Pese a que The Strongest lidera en el fútbol de Bolivia con 46 puntos, tras 22 fechas disputadas y cumplió con una aceptable presentación en la Copa Libertadores 2023, el futbolista colombiano no la pasa nada bien y todo porque ha recibido amenazas en su contra por medio de mensajes con fotografías de sus dos hijos.

El oriundo de Palmar de Varela, en el departamento del Atlántico, reveló este puntual incidente luego de la victoria de The Strongest 4-0 sobre Real Santa Cruz el pasado domingo, pero fue en estas últimas horas que hicieron eco sus palabras.

"He recibido amenazas de la gente, no sé quién sea, metiéndose con mis hijos por redes, mandándome fotos de ellos. Son cosas que nunca me habían pasado. Uno mira cómo está la humanidad hoy en día... esperemos que todo pase bien", afirmó el volante de 32 años.

Michael Ortega arribó a mediados del 2022 a The Strongest y desde la fecha ha luchado por un cupo en la titular del 'aurinegro'. En el año en curso, el atlanticense ha jugado 1.175 minutos repartidos en 21 partidos jugados y en los que en 9 ocasiones ha salido de titular y en 12 ha empezado desde el banco de suplentes. A eso, adicionarle que ha convertido tres goles y ha recibido la misma cantidad de tarjetas amarillas.

"Mis hijos están bien en Colombia, aunque le puedo decir a esa gente que amenaza que ni se atrevan a tocarlos. No saben quién soy yo ni con qué personas ando yo allá. Tengo muchas amistades que están conmigo y ahí estamos, pa’ lo que quieran, pa’ lo que necesiten. Lo hago público porque eso es de mucho cuidado, son cosas que no están bien", prosiguió el exfutbolista del Deportivo Cali y Junior de Barranquilla.

Michael Ortega no reveló de dónde proceden las amenazas, pero sí especificó que "es gente que escribe en portugués de todas las cosas. Esperemos que esto no llegue a mayores porque tengo gente en Colombia que me cuida mucho, de corazón".

#FútbolBoliviano#TheStrongest El colombiano Michael Ortega denuncia que recibió amenazas por redes sociales contra su integridad y la de su familia. Además, asegura no saber nada de la salida Ricardo Formosinho de la dirección técnica. (Video: Jorge Asturizaga) #PREMIUM pic.twitter.com/BN94F3cNse — PREMIUM (@premium0608) August 10, 2023

Así las cosas, ahora habrá que esperar en que finalizan estas denuncias por parte del futbolista colombiano en las que amenazan la integridad de su familia, de sus hijos.

Lo cierto es que The Strongest , primero en la Liga de Bolivia, se enfrentará este domingo 20 de agosto a Guabirá, a partir de las 6:30 de la tarde, en horario de Colombia, con el firme objetivo de extender su liderato en la tabla de posiciones.