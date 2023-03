Míchel González y una buena noticia sobre James Rodríguez: "Su participación contra AEK es segura"

James Rodríguez no ha visto acción en los más recientes juegos del Olympiacos por lesión, pero todo parece indicar que el volante colombiano sumará minutos contra el AEK de Atenas en el siguiente compromiso del conjunto de El Pireo. Así lo dio a conocer el entrenador español Míchel González en rueda de prensa posterior al juego frente al Levadiakos, que sus dirigidos ganaron por goleada 6-0.

Cuando le consultaron sobre el estado físico del número '10', el director técnico 'ibérico' dio un parte de tranquilidad y aseguró que estará listo para enfrentar al AEK el próximo domingo 12 de marzo, a las 12 del día, hora de Colombia.

"James ha estado entrenando solo durante tres días. Se unirá al equipo mañana (lunes). Por tanto, su participación con el AEK es segura. Embila no pudo jugar este domingo, tenemos ocho jornadas por delante y le veremos porque quiere jugar con el AEK. Es un jugador con dos características importantes; en primer lugar, es muy fuerte y, en segundo lugar, su compromiso con el equipo es muy grande. Mientras quiera jugar, creo que se encontrará en esa posición. Pero ahora tengo un gran problema de a quién sacar para poner a James y Embila. Seguramente, sea cual sea el error, será del entrenador", dijo el estratega del conjunto de El Pireo.

El más reciente compromiso que disputó James Rodríguez con el Olympiacos data del 13 de febrero y fue contra el Panaitolikos, que correspondió a la fecha 22 de la Superliga de Grecia. En ese partido, el volante cucuteño anotó dos goles en los 77 minutos que disputó; fue reemplazado por Mathieu Valbuena.

¿Qué otras declaraciones dijo Míchel González?

"En el próximo partido contra el AEK solo nos queda cambiar radicalmente de imagen, porque solo así podremos decir que somos un equipo que tiene expectativas y que va por el título. Todo en el juego tiene que ser diferente y empezar conmigo. No quiero gastar mi energía ni en críticas ni en elogios, es mejor que la energía vaya a los futbolistas".

"Si me hubieras preguntado el día que llegué en qué estado me gustaría ver al equipo el día de los 'playoffs', te habría dicho en qué estado se encuentra ahora. La imagen del Olympiacos tiene que ver con que cada vez más creíamos que esa era la imagen que debía tener el Olympiacos. Esto no se debe al entrenador, sino a los jugadores que hacen un esfuerzo adicional".