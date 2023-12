Miguel Ángel Borja, a cerrar el año con título: estaría presente en la final del Trofeo de Campeones

Miguel Ángel Borja podría regresar a la acción con River Plate y qué mejor que en la disputa por un nuevo título. El delantero regresó recientemente a los entrenamientos con el 'millonario', luego de haber sufrido un desgarro en su aductor derecho y ahora, podría estar entre las primeras opciones de Martín Demichelis para su próximo encuentro.

Pues bien, según informa el 'Diario Olé', Salomón Rondón, quien se ha convertido en el inmovible en la posición de la posición de delantero centro, tendría deseos de salir de River, lo cual pondría en consideración al colombiano para el partido por el Trofeo de Campeones contra Rosario Central de Jaminton Campaz.

Basado en lo informado por el medio argentino, Rondón estaría en negociaciones para volver al fútbol del 'viejo continente' y, aunque podría jugar el próximo partido, se mantiene en incógnita su inclusión en el planteamiento táctico de 'Micho'.

De hecho, afirman que una de las principales razones por las que el venezolano también le daría el adiós a River sería debido a que no logró acoplarse de la mejor manera a Argentina, por lo que se estaría negociando la recesión del contrato.

“El DT tendrá que elegir entre un Rondón que ya se ve afuera del club, un Miguel Borja que recién se recupera de un desgarro en el aductor derecho, un Colidio que podría hacer las veces de nueve aunque todavía no lo haya probado demasiado en ese lugar y un Ruberto que a los 17 años recién da sus primeros pasos entre los profesionales”, fue lo que se pudo leer en la nota entregada por 'Olé'.

Pese a que Miguel Ángel Borja ya no tiene secuelas de su lesión , basado en lo que comunicado por el medio de Argentina, Demichelis no opta, recurrentemente, por jugadores recién recuperados, por lo que no está confirmada la presencia en la titularidad de la 'banda'.

¿Cuándo se jugará la final del Trofeo de Campeones de Argentina entre River Plate y Rosario Central?

Jaminton Campaz en acción de juego con Rosario Central enfrentando a River Plate Foto: Rosario Central

El Trofeo de Capeones enfrentará al campeón de la Liga Profesional de Fútbol de argentina (River Plate), contra el campeón de la Copa de la Liga de Fútbol Profesional de Argentina (Rosario Central), en lo que será la definición de quien es el gran campeón del año 2023.

Este emocionante encuentro se dará el próximo viernes 22 de diciembre en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero en donde, si o si, habrá un colombiano entre los campeones.