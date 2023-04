Miguel Ángel Borja a comandar el ataque de River Plate: el colombiano será titular contra Tucumán

A las 7:30 p.m. rodará el balón en el estadio Monumental José Fierro, en un duelo que tendrá como protagonistas a Atlético Tucumán y a River Plate, por la jornada 14 de la liga argentina. La novedad antes del juego corre por cuenta de Miguel Ángel Borja, quien irá desde el vamos en el ataque del 'millonario'.

Junto al venezolano Salomón Rondón, el nacido en Tierralta, Córdoba, buscará tener una buena presentació con la escuadra dirigida por Martín Demichelis, exjugador y actual DT, quien no le ha dado muchos minutos al atacante 'cafetero'.

Y es que la competencia no ha sido fácil, pues Lucas Beltrán es el otro delantero del equipo y también ha demostrado todas sus condiciones, sin embargo, esta vez estará desde el banco de suplentes.

En lo que va de la temporada, Borja ha sumado 11 presencias en el campeonato local, siendo titular en cinco oportunidades. Ahora bien, en su aporte y en lo que le compete como jugador ofensivo, suma dos anotaciones en 446 minutos de juego.

Cabe recordar que el exJunior llegó al conjunto 'millonario' en junio del año pasado y se estrenó en su momento con el entrenador Marcelo Gallardo, época en la que se fajó con nueve tantos en 18 juegos en la Liga de Argentina.

En esta nueva fecha, en la cual se toparán contra los tucumanes, los de la 'banda cruzada' no piensan bajar el ritmo que llevan imponiendo desde el comienzo del torneo, ya son 11 victorias y apenas dos derrotas, que actualmente los tiene en la primera casilla de la tabla de posiciones con 33 unidades.

A continuación, el once titular de River Plate para enfrentar a Atlético Tucumán:

📋 El equipo de Martín Demichelis para enfrentar a Atlético Tucumán ✅#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/wAWkvJXWtx — River Plate (@RiverPlate) April 28, 2023

El susto de River Plate horas antes del juego contra Tucumán

Justo cuando se disponían a emprender camino para el estadio, River Plate tuvo un percance que por fortuna no pasó a mayores. El bus encargado de transportarlos sufrió un accidente y colisionó con un carro y varias motos. Todo en medio de un descuido del conductor que no puso el freno de mano, sin embargo, no hubo lesionados en el hecho.