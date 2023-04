Miguel Ángel Borja, a recuperar el terreno perdido en River Plate en Copa Libertadores 2023

Desde su llegada a River Plate, Miguel Ángel Borja ha colmado algunas de las expectativas del hincha 'millonario'. Sin embargo, con el arribo de Martín Demichelis como DT, el colombiano ha cedido terreno, pues no ha tenido la misma regularidad. A pesar eso, el delantero quiere aportar toda su experiencia en esta nueva edición de la Copa Libertadores.

En el 2022, Miguel Ángel Borja dio cuenta de su poder goleador, pues inicio dicho año en las filas del Junior de Barranquilla y sus goles pagaron con creces su fichaje. Tal nivel fue visto de cerca por el River Plate y Marcelo Gallardo no dudó en solicitar su llegada al estadio Monumental, de Buenos Aires.

Una vez pisó suelo argentino, el 'Muñeco' poco a poco lo fue llevando al once titular y el cordobés respondió con 9 goles en 20 partidos, una cifra considerable para ser el primer semestre de un jugador en uno de los grandes clubes del continente.

Si bien Borja estuvo claro en ataque, en el conjunto los objetivos no se lograron y Gallardo salió del banquillo técnico y se marchó catalogado como el mejor entrenador de la historia de River Plate.

Al 'millonario' le tomó poco tiempo buscar su reemplazo y vio en el exjugador Martin Demichelis las cualidades para tomar las riendas del equipo. Sin embargo, este cambio de aires no le ha sentado del todo bien a Borja, pues ya no tiene los mismos minutos y aún más con la llegada del atacante Salomón Rondón.

La competencia no es fácil, el venezolano y el Lucas Beltrán suponen una dura pelea por el puesto en el once titular de River. En lo que va del 2023, Borja suma 2 goles en ocho encuentros, pero todo ello en 415 minutos de juego.

Ahora bien, este martes River Plate se estrena en la Copa Libertadores frente a The Strongest y todo tiene pinta de que no va cambiar. Desde argentina, el medio 'TyC Sports' reveló el probable once inicial y el colombiano no aparece. "Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; José Paradela, Agustín Palavecino y Lucas Beltrán", son los nombres que dio el citado medio.

Dicho esto, Borja sería suplente en territorio boliviano y, arrancando desde el banco, tendrá que aprovechar los minutos que le den para dejar en claro que su determinante actuación, en el título obtenido por Atlético Nacional en la Copa Libertadores 2016, no fue casualidad.